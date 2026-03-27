Profesor prava Rok Lampe poziva predsednico, naj mandatarstva ne podeli Janezu Janši

Glede sestavljanja nove vlade se je oglasil tudi redni profesor prava na mariborski fakulteti Rok Lampe. Predsednico Natašo Pirc Musar poziva, naj mandata za sestavo nove vlade ne podeli predsedniku SDS Janezu Janši.

Kot v uvodu svojega članka, ki ga je objavil časnik Delo, zapiše Rok Lampe, je predsednica Nataša Pirc Musar 23. marca napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu prvaku stranke, ki bo prinesel 46 glasov novoizvoljenih poslancev. Torej dopušča možnost, da mandat za sestavo vlade podeli tudi predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši.

Lampe se sklicuje na afero Black Cube in Sovine ugotovitve

Lampe trdi, da je podelitev mandata Janši za sestavo vlade v nasprotju z ustavo, zakonom o vladi in na splošno z načeli suverenosti države. Pri tem se sklicuje na Sovine ugotovitve glede afere Black Cube.

Lampe zapiše: "Iz vseh okoliščin je nedvomno izkazano, da je Janez Janša neposredno ali posredno naročnik nelegalnega in protidržavnega vmešavanja izraelske, torej tuje, obveščevalno-varnostne agencije v Sloveniji, v volitve v Sloveniji. Posledično obstaja utemeljen sum, da je Janez Janša storil hujše ali hujša kazniva dejanja zoper suverenost Republike Slovenije."

"Ne samo da predsednica ne sme podeliti mandata za sestavo vlade Janezu Janši. Državni zbor po mojem mnenju ne sme potrditi njegovega mandata kot poslanca do zaključenega predkazenskega oziroma kazenskega postopka, kot osumljenega na podlagi omenjenih kaznivih dejanj, zaradi sodelovanja z izraelsko obveščevalno agencijo," tudi piše Lampe v gostujočem komentarju.

Lampe je prepričan, da predsednica ne sme ignorirati Sovinih ugotovitev

Piše tudi, da je predsednica republike z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost seznanjena ter da bi bilo nedopustno, če bi ta dejstva ignorirala.

Lampe tudi trdi, da ima predsednica države diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva Janši, primarno zato, ker je domnevno neposredno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.