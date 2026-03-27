Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
A. Ž.

Petek,
27. 3. 2026,
11.58

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,74

Natisni članek

Volitve 2026 Volitve 2026 Izrael Black Cube afera Black cube Nataša Pirc Musar Janez Janša Janez Janša

Profesor prava Rok Lampe poziva predsednico, naj mandatarstva ne podeli Janezu Janši

Nataša Pirc Musar | Profesor prava Rok Lampe je prepričan, da predsednica Nataša Pirc Musar mandata ne bi smela podeliti Janezu Janši. | Foto STA

Profesor prava Rok Lampe je prepričan, da predsednica Nataša Pirc Musar mandata ne bi smela podeliti Janezu Janši.

Glede sestavljanja nove vlade se je oglasil tudi redni profesor prava na mariborski fakulteti Rok Lampe. Predsednico Natašo Pirc Musar poziva, naj mandata za sestavo nove vlade ne podeli predsedniku SDS Janezu Janši.

Kot v uvodu svojega članka, ki ga je objavil časnik Delo, zapiše Rok Lampe, je predsednica Nataša Pirc Musar 23. marca napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu prvaku stranke, ki bo prinesel 46 glasov novoizvoljenih poslancev. Torej dopušča možnost, da mandat za sestavo vlade podeli tudi predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši.

Lampe se sklicuje na afero Black Cube in Sovine ugotovitve

Lampe trdi, da je podelitev mandata Janši za sestavo vlade v nasprotju z ustavo, zakonom o vladi in na splošno z načeli suverenosti države. Pri tem se sklicuje na Sovine ugotovitve glede afere Black Cube.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
