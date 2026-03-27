Masayah prav danes predstavlja svoj drugi studijski album Lava, s katerim odpira novo, še bolj drzno in osebno poglavje svoje glasbene poti. Album prinaša 13 zgodb – nekatere so poslušalcem že znane, druge šele prihajajo, vse pa nosijo njen prepoznaven podpis: surov, neposreden in brez kompromisov, a hkrati bolj zrel, bolj izpiljen in še bolj njen.

Kot pravi sama, si je pri ustvarjanju dovolila iti dlje. "Ta album je bolj konceptualen, bolj drzen, tudi malo izven tega planeta," pove. Gre za projekt, kjer si je dala prostor za eksperimentiranje, raziskovanje in prestopanje lastnih meja.

Popolnost in nepopolnost kot del iste zgodbe

V pogovoru z Evo Cimbola za Spotkast je Masayah izpostavila eno ključnih tem, ki jo močno zaznamuje – odnos do popolnosti. Po eni strani stremimo k temu, da bi bili brez napak, po drugi strani pa nas prav te "nepopolnosti" oblikujejo v to, kar smo. "Vse, kar si doživel, te je sestavilo v osebo, kakršna si danes," poudarja. Zato verjame, da je pomembno svojo drugačnost sprejeti in jo nositi s ponosom.

"Ljudje si včasih preveč zapletamo življenje, ko bi se samo morali zavedati, da ni treba, da je vse popolno, ker ljudje v bistvu začutijo to, kar je pristno," je v Spotkastu povedala Masayah. Foto: Liam Toni Šironjič

Sama se opisuje kot perfekcionistka, predvsem pri ustvarjanju glasbe. Včasih si postavi zelo visoke standarde in želi vse večkrat preveriti. A hkrati se uči tudi spuščanja nadzora – prepoznati trenutek, ko je nekaj dovolj dobro, in si dovoliti zaupati občutku.

Unikatnost namesto idealov

Dotaknila se je tudi sodobnih lepotnih idealov in dostopnosti estetskih posegov. Čeprav podpira osebne odločitve posameznika, opozarja, da te ne bi smele izhajati iz pritiska okolice. Po njenem mnenju je prav unikatnost tista, ki nas dela posebne – in prav to je vrednota, ki jo želi skozi svojo glasbo tudi sporočati.

Vsak verz nosi del nje

Masayah ustvarja že od otroštva. Pisati je začela okoli desetega leta, ko je ustvarjala prve rime – eno prvih je za svojo mamo zapisala na strgano platnico koledarja, ki jo hrani še danes.

"Lepo mi je brati na glas. To se mi zdi kot nekakšno izražanje ljubezni. Če partnerju na primer bereš, je to zelo lepa zadeva, ki se premalokrat počne." Foto: Liam Toni Šironjič

Glasba je zanjo od nekdaj predstavljala prostor izražanja, način, kako svoje misli in občutke prenesti na papir. Prav zato so njena besedila osebna in iskrena – vsak verz nosi del nje. V obdobjih, ko se ni počutila sprejeto ali se ni našla v družbi, se je še toliko bolj zatekala v svoj svet ustvarjanja. Prav ta notranji svet pa je postal temelj njene umetnosti.

Prelomnica v njenem življenju je bila srednja šola, ko se je odločila, da ne bo skrivala svoje homoseksualne usmerjenosti. Takrat je, kot pravi, prvič zares začutila olajšanje in svobodo. "Nehaš se pretvarjati in si samo to, kar si," opisuje. S tem se je še bolj povezala sama s sabo, kar se danes jasno odraža tudi v njeni glasbi.

Biti ženska v rapu

Masayah je spregovorila tudi o položaju žensk v rapu. Po eni strani je manj konkurence, kar omogoča večjo prepoznavnost, po drugi strani pa se pogosto srečuje s predsodki. "Ljudje hitro pomislijo, da si moral narediti nekaj, da si prišel do sem," pove. Kljub temu si želi, da bi se več žensk odločilo za to pot in s tem zapolnilo vrzel, ki še vedno obstaja.

"Sem človek, ki si upa nositi srce na pladnju in to ne pomeni, da si krhek, ampak da si močnejši od ostalih." Foto: Liam Toni Šironjič

Nov album zaznamuje novo ero

Z albumom Lava Masayah vstopa v novo ustvarjalno obdobje, v katerem želi še pogumneje izražati sebe in navdihovati druge. Nov album tako ni le glasbeni projekt, temveč osebna zgodba o sprejemanju, rasti in pogumu. In prav v tem se skriva njena največja moč – v avtentičnosti, ki poslušalca ne pusti ravnodušnega.

Novo glasbo bo predstavila tudi v živo na koncertu 7. maja v Kinu Šiška, kjer bo občinstvu ponudila vpogled v svojo novo ero – iskreno, surovo in brez filtrov.

