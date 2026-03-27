Iranske oblasti so ta teden objavile, da je bilo do zdaj v napadih ZDA in Izraela na Iran poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti, tudi muzejev.

Pomembnejše novice dneva:



6.00 V Iranu poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti

"Zaradi napadov ZDA in Izraela je bilo poškodovanih 114 lokacij kulturne dediščine v Iranu, vključno z muzeji in zgodovinskimi območji. Ta dejanja pomenijo kršitev haaške konvencije iz leta 1954," je po poročanju španske tiskovne agencije EFE objavila iranska vlada.

Iranska vlada je minuli teden tudi objavila fotografije, ki kažejo poškodovan kompleks palače Sa'dabad na severu iranske prestolnice Teheran. Na fotografijah je bilo videti razbita okna in razpokane stene palače, zgrajene v 19. stoletju.

Damage to cultural heritage in #Iran has reached 114 sites, incl. museums and historic areas, due to US–Israeli attacks. These acts breach the 1954 Hague Convention. Iran calls on #UNESCO and intl. bodies to take effective action to protect shared heritage. #CulturalHeritage https://t.co/3QDFOCMMT3 — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 24, 2026