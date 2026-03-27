Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 3. 2026,
6.44

škoda vojska zgodovina stavba kultura napad Izrael ZDA Iran

Vojna v Iranu

Po iranskih navedbah v napadih ZDA in Izraela poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti #vŽivo

Iran, škoda, kultura, kulturne znamenitosti | Foto X/@Iran_GOV

Iran je zaradi tega že pozval Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) ter druge mednarodne organe, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito skupne dediščine.

Foto: X/@Iran_GOV

Iranske oblasti so ta teden objavile, da je bilo do zdaj v napadih ZDA in Izraela na Iran poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti, tudi muzejev.

6.00 V Iranu poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti

"Zaradi napadov ZDA in Izraela je bilo poškodovanih 114 lokacij kulturne dediščine v Iranu, vključno z muzeji in zgodovinskimi območji. Ta dejanja pomenijo kršitev haaške konvencije iz leta 1954," je po poročanju španske tiskovne agencije EFE objavila iranska vlada.

Iranska vlada je minuli teden tudi objavila fotografije, ki kažejo poškodovan kompleks palače Sa'dabad na severu iranske prestolnice Teheran. Na fotografijah je bilo videti razbita okna in razpokane stene palače, zgrajene v 19. stoletju.

