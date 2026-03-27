Anžič s polovice za zmago Celja, tesna zmaga tudi za Slovan

Zaradi četrtfinalnega obračuna rokometašev Celja v evropskem pokalu je bila prva tekma drugega kroga lige za prvaka lige NLB odigrana že v sredo. Rokometaši Krke so proti Celju v skupini B izgubili s 30:31 (13:15), potem ko je v zadnji sekundi za zmago s polovice igrišča zadel Aljuš Anžič. Na prvi petkovi tekmi so rokometaši Trima iz Trebnjega premagali Jeruzalem Ormož s 34:30, na drugi pa se je Slovan namučil s Škofjo Loko (30:29).

Tekmo so bolje začeli rokometaši Krke, ki so povedli s 3:0 in 5:2 ter bili v ospredju vse do 19. minute. Takrat so Celjani, ki so si pred tem oteževali delo s štirimi izključitvami, prvič na tekmi povedli. V 27. minuti so imeli že tri gole prednosti, a je domača zasedba kljub temu, da je le v prvem polčasu zapravila kar pet sedemmetrovk, do odhoda na glavni odmor nekoliko zmanjšala zaostanek.

Foto: Gašper Simonič V uvodu drugega polčasa je Celje pobegnilo na štiri gole prednosti, na podobni razdalji pa je tekmece držalo tudi v naslednjih minutah. V 41. minuti so izbranci Klemna Luzarja prvič na tekmi povedli za pet zadetkov, toda Krka tudi na krilih Jerneja Avsca še ni izobesila bele zastave. V 47. minuti je bila razlika med ekipama namreč spet le še dva gola, minuto zatem pa le še gol (23:24).

Za nameček so si Celjani takoj zatem privoščili novo izključitev, kar je vodilo k izenačenju v 50. minuti. Sledilo je enakovredno nadaljevanje, ekipi sta tudi v zadnjo minuto vstopili poravnani na 30:30. Napad je imela Krka, a ga zapravila oziroma je svojo 18. obrambo zbral celjski vratar Gal Gaberšek, nato pa je Anžič ob izteku zadnjih sekund streljal skoraj s polovice igrišča in zadel za zmago. Prav Anžič je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, pri domačih jih je Avsec dosegel osem.

Gol za zmago Celja:

Trebanjci so pričakovano osvojili drugi par točk v končnici za prvaka in zadržali prvo mesto v skupini B, pred najbližjimi zasledovalci iz Celja pa imajo dve točki prednosti. Temelje za zmago so postavili že v prvem polčasu, ko so povsem zasenčili goste iz Prlekije. Že po devetih minutah so povedli z 8:4, nato pa postopoma višali svojo prednost. Tik pred odhodom na veliki odmor so so si dvakrat priigrali prednost osmih golov (18:10, 19:11).

Dolenjci so se v drugem polčasu preveč sprostili, kar so tekmeci iz Ormoža izkoristili in se jim devet minut pred zadnjim zvokom sirene približali le na tri gole (25:28), potem ko je zadel Blaž Majhen. Papirnati favoriti iz Trebnjega si v prelomnih trenutkih dvoboja niso privoščili novega padca v svoji igri, goste so vseskozi držali na varni razliki treh do štirih zadetkov. Pri Trebanjcih sta bila najučinkovitejša Jan Jurečič in Timotej Grmšek, ki sta dosegla po sedem golov.

Liga NLB, drugi del, 2. krog

Sreda, 25. marec:

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Lestvice:

Za obstanek:

