M. T., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
20.59

Nedelja, 8. 3. 2026, 20.59

43 minut

Huda prometna nesreča na Štajerskem, 44-letni voznik umrl

M. T., STA

prometna nesreča, Celovška cesta | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Nekaj pred 19. uro je na cesti med Gornjo Radgono in Lenartom v Spodnji Ščavnici prišlo do prometne nesreče, v kateri je v trčenju z avtobusom na kraju dogodka umrl 44-letni voznik osebnega vozila, 61-letni voznik avtobusa in potnica v avtobusu pa sta se telesno poškodovala, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Ogleda kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata. Cesta je do zaključka ogleda zaprta, obvoz pa je urejen, so še dodali.

