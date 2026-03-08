Huda prometna nesreča na Štajerskem, 44-letni voznik umrl

Nekaj pred 19. uro je na cesti med Gornjo Radgono in Lenartom v Spodnji Ščavnici prišlo do prometne nesreče, v kateri je v trčenju z avtobusom na kraju dogodka umrl 44-letni voznik osebnega vozila, 61-letni voznik avtobusa in potnica v avtobusu pa sta se telesno poškodovala, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.