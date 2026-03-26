Inšpekcija: Petrol je na črpalke dovažal precej manj goriva. Ga je vozil k sosedom?

Po poročanju portala Forbes so tržni inšpektorji 21. marca opravili triurni nadzor na 41 servisih, večinoma Petrolovih. Ugotovili so, da so se dobave naftnih derivatov dva tedna pred nadzorom izvajale manj pogosto, povpraševanje pa se je povečalo, prav tako so ugotovili, da so bile dobave v zadnjih dveh dneh za polovico, ponekod celo za dve tretjini manjše. Portal info360 medtem poroča, da je Petrol v 14 dnevih, ko so se dobave na bencinskih servisih v Sloveniji upočasnile, prodal za 30 milijonov litrov goriva sosednji Italiji.

Vlada je prejšnjo nedeljo, potem ko je na številnih bencinskih servisih zmanjkalo goriva, pristojne inšpekcijske službe pozvala, "da začnejo nemudoma izvajati nadzorne postopke v skladu s svojimi pristojnostmi z namenom preveritve morebitnih kršitev veljavnih predpisov s področij trgovine z naftnimi derivati ter upravljanja kritične infrastrukture," so zapisali.

Pozvali so, da so vsi inšpekcijski organi dolžni poročati o svojih ugotovitvah pristojnim ministrom do ponedeljka, 23. 3. 2026, do 15. ure.

Kot je prvi poročal Forbes, je tržni inšpektorat že 21. marca opravil triurni nadzor med 15. in 18. uro. Nadzore v zvezi s prodajo naftnih derivatov na bencinskih črpalkah je izvajal po vsej Sloveniji. Pregledali so 41 bencinskih servisov, od tega 38 Petrolovih, en servis trgovca MOL in dva Shellova, piše Forbes.

Kaj so preiskovali in kaj ugotovili?

Preiskovali so zagotavljanje prodaje, zadostnost zalog, označitev in upoštevanje cen, morebitno pomanjkanje naftnih derivatov za nakup ter posredovanje informacij kupcem. Inšpektorji so pri pregledu ugotavljali vrsto goriva, ki je bilo na voljo za nakup, stanje rezervoarja na podlagi računalniškega izpisa in pregled dobav, česar pa, kot so izvedeli, niso preverjali na vseh servisih.

Inšpektorji so ugotovili, da se dobave izvajajo prek logističnega centra, ki ima vpogled v raven goriva po posameznih rezervoarjih, da bencinski servisi ne zadržujejo blaga, ampak ga, če so zaloge zadostne, prodajajo kupcem. Iz pregledanih dokazil o dobavi naftnih derivatov so ugotovili, da so se dobave v zadnjih 14 dneh – torej dva tedna pred 21. marcem – izvajale manj pogosto, povpraševanje se je pa povečalo. Ugotovili so tudi, da so bile dobave v zadnjih dveh dneh (do 21. marca) za polovico, ponekod tudi za dve tretjini manjše.

Petrolovi bencinski servisi pa naj bi od Petrolove centrale prejeli celo navodilo, da ko raven goriva v rezervoarju pade na 250 milimetrov, prodajno osebje nemudoma izvede blokado točilnih mest, vezanih na ta rezervoar. Ta blokada velja za vse kupce, razen za interventna vozila.

Info360: Petrol prodal 30 milijonov litrov goriva Italiji

Medtem portal Info360 poroča, da je največji naftni trgovec po njihovih informacijah v zadnjih 14 dneh prodal za 30 milijonov litrov goriva sosednji Italiji in pri tem dobro zaslužil, saj so cene naftnih derivatov tam bistveno višje.

Novinarji portala so pri največjem pooblaščenem prevozniku Petrolovega goriva podjetju Kobal Transport preverili, ali so cisterne goriva v Italijo vozili prav oni, a so to v podjetju zanikali.

Po informacijah portala Info360 podatek o Petrolovi prodaji goriva v Italijo drži, vendar so gorivo iz njegovih skladišč prevzeli in odpeljali kupci sami z lastnimi cisternami.

Petrol zanika, da bi zaradi tega prišlo do motenj v oskrbi

"V medijih smo zaznali neresnične navedbe, da Petrol oskrbuje tuje trge, medtem ko naj bi v Sloveniji primanjkovalo goriva na prodajnih mestih. To ne drži. Kot smo že večkrat poudarili, goriva v skladiščih družbe ni primanjkovalo. Večje količine goriva smo celo posodili družbi Mol za izboljšanje oskrbe slovenskega trga. Kot je bilo že pojasnjeno na novinarski konferenci uprave, so tuji veleprodajni kupci gorivo v skladiščih v Sloveniji prevzemali s svojimi pogodbenimi prevozniki. Na oskrbo slovenskih maloprodajnih mest to ni imelo nobenega vpliva. Celotna pogodbena flota družbe Petrol d.d. je bila vključena v oskrbo domačega maloprodajnega trga," so informacije komentirali v Petrolu.