Pogrešajo 51-letno Ksenjo iz Slovenskih goric

Neznano kam je odšla Ksenja Pilih, stara 51 let, iz območja Lenarta v Slovenska goricah. Pogrešana je bila nazadnje videna 20. marca zjutraj. Pogrešana je visoka približno od 155 do 160 centimetrov, suhe postave, ima rdečkaste ravne lase, segajoče do ramen. Pri sebi ima nahrbtnik zelene barve.