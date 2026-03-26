Umetna inteligenca ne bo nadomestila vodij – spremenila bo, kdo bo sploh še vodil

Ko podjetja danes razpravljajo o umetni inteligenci, se vprašanje skoraj vedno začne enako: katera delovna mesta bo nadomestila? A v ozadju tiho nastaja pomembnejši premik – ne gre za to, katera delovna mesta bodo izginila, temveč kateri vodje bodo ostali relevantni. Umetna inteligenca namreč ne odpravlja potrebe po vodenju. Nasprotno – v času, ko tehnologija prevzema vedno več operativnih nalog, postaja kakovost vodenja ključna konkurenčna prednost. In prav tu se vzpostavlja nova ločnica.

Nova ločnica: razumevanje umetne inteligence

Organizacije se vse pogosteje srečujejo z isto dilemo: tehnologija je na voljo, vendar njena vrednost ostaja neizkoriščena. Razlog praviloma ni tehničen, temveč vodstven.

Umetna inteligenca še zdaleč ni zgolj projekt IT. Postaja vprašanje strategije, organizacijske kulture in odgovornega odločanja. Prav zato se oblikuje nova ločnica med vodji – med tistimi, ki umetno inteligenco razumejo kot vzvod za ustvarjanje vrednosti, in tistimi, ki jo dojemajo kot dodatno orodje. Prvi bodo oblikovali prihodnost organizacij. Drugi se ji bodo prilagajali. V tem kontekstu postaja jasno: umetna inteligenca ne bo nadomestila vodij. Nadomestili jih bodo vodje, ki razumejo umetno inteligenco.

Digitalna transformacija je v resnici transformacija vodenja

Mnoga podjetja so v zadnjem desetletju intenzivno vlagala v digitalizacijo procesov, vendar izkušnje kažejo, da tehnologija sama po sebi še ne prinese konkurenčne prednosti. Ta nastane šele takrat, ko vodstvo razume, kako umetno inteligenco vključiti v poslovni model, kako prilagoditi organizacijo in kako ljudi voditi skozi spremembe, ki jih takšne tehnologije prinašajo. Digitalna transformacija zato ni tehnološki projekt, temveč proces, ki zahteva novo vrsto voditeljstva – takšno, ki združuje strateško razmišljanje, razumevanje tehnologije in sposobnost vodenja ljudi v času povečane negotovosti.

Vodje prihodnosti se ne bodo učili tehnologije – temveč njenega vpliva

Vodje danes ne potrebujejo poglobljenega tehničnega znanja umetne inteligence, temveč sposobnost razumeti njen vpliv na poslovne modele, odločanje in organizacijsko dinamiko. Ključno postaja vprašanje, kako umetno inteligenco smiselno vključiti v strategijo podjetja in kako zagotoviti, da njena uporaba prinaša merljive poslovne učinke.

Zato se vse bolj uveljavljajo izobraževanja, ki umetno inteligenco obravnavajo kot vprašanje voditeljstva, ne tehnologije.

