Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

26. 3. 2026,
15.45

27 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Tacen svetovna prvakinja kajak Eva Terčelj Instagram vrnitev po porodu materinstvo športnice kanu kajak Eva Terčelj

Četrtek, 26. 3. 2026, 15.45

27 minut

Ganljiv zapis

Ganljiv zapis slovenske kajakašice Eve Terčelj

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Eva Terčelj | Eva Terčelj že uspešno tekmuje. | Foto Ana Kovač

Eva Terčelj že uspešno tekmuje.

Foto: Ana Kovač

"Hvala, ker si mi dal najlepšo vlogo in naziv," je v ob čustvenem zapisu na družbenih medijih zapisala Eva Terčelj, naša vrhunska kajakašica na divjih vodah, ki se uspešno, a tokrat v nekoliko drugačni vlogi, vlogi mame.

Aprila lani je Eva Terčelj, zadnja leta naša najboljša kajakašica na divjih vodah in svetovna prvakinja, presenetila z novico, da bo postala mama. A čas hitro teče. Ljubljančanka se je že vrnila na tekmovanja in nastopila na domači tekmi v Tacnu, kjer je v nekoliko okrnjeni konkurenci osvojila drugo mesto.

Ljubezen, ki presega vse

Očitno se je 34-letna članica ljubljanskega dobro znašla v novi vlogi, prav tako pa dokazala, da še zdaleč ni pozabila veslati, čeprav ima zdaj več neprespanih noči. Priznala je, da vloga mame zelo lepa, a je lahko tudi zelo naporna.

Svoje občutke ob materinstvu je delila tudi na družbenih omrežjih, kjer je razkrila nekoliko bolj osebno plat svoje zgodbe. Poudarila je, da jo je šport naučil discipline, vztrajnosti in moči, materinstvo pa ji je prineslo ljubezen, ki presega vse. Ob tem se je zahvalila za novo življenjsko vlogo, ki ji, kot pravi sama, pomeni največ, in priznala, da zdaj še bolje razume tudi svojo mamo.

Zahvalila pa se je tudi vsem, ki ji stojijo ob strani, saj ji prav ta podpora omogoča, da lahko ostaja zvesta sebi, tako v vlogi mame kot vrhunske športnice.

Že lani je bila hvaležna za vso podporo

Eva, ki je kot športnica zaposlena v javni upravi (Furs), je bila lani še kako hvaležna, da imajo v njeni trenutni službi in kajakaški zvezi posluh za to. Zaveda se, da si je kot športnica težko ustvariti družino in da je ta podpora še toliko pomembnejša.

"Predvsem finančna varnost. Glede na to, da ne tekmuješ, nekako veš, da ne boš mogel računati na nagrade ali dodatne bonuse. V našem športu pa so nujni za nek dodaten zaslužek, ker pač nimamo visokih prihodkov. Ostajam zaposlena. Pravzaprav s svojimi rezultati ohranjam kategorizacijo. In tako, kot sem že rekla, sem zelo vesela, da imajo tudi na zvezi posluh za to. Zavedajo se, da je to del življenja, in ti stojijo ob strani. Tudi sponzorji. Brez te podpore res ne bi šlo," nam je aprila povedala Terčelj.

Tacen svetovna prvakinja kajak Eva Terčelj Instagram vrnitev po porodu materinstvo športnice kanu kajak Eva Terčelj
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

