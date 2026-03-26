Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato ob še večjem fokusu na lastne blagovne znamke želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.

Sodelovanje Hoferja s Pekarno Hlebček se je začelo že ob odprtju prve trgovine v letu 2005. Prav to sodelovanje je Hlebčku v dvajsetih letih omogočilo več kot štirikratno rast, poudari njegov direktor Janez Šenveter, ki nadaljuje uspešno zgodbo svojih staršev. V Hlebčku tradicionalno stavijo tudi na ročne spretnosti predanih pekovskih mojstrov, saj vsak dan deset ljudi osem ur plete pletenice, pove Šenveter.

Večina pekovskih izdelkov je od slovenskih dobaviteljev

77,5 odstotka pekovskih izdelkov v trgovinah Hofer so izdelki slovenskih dobaviteljev . Delež domačih dobaviteljev kljub temu, da je v Hoferju na voljo manj izdelkov priznanih blagovnih znamk, ostaja na enaki ravni.

Pri Hlebčku kruh še vedno pečejo na tradicionalni šamotni podlogi, ki da neponovljiv okus, znan še iz otroštva. Recepture, ki se prenašajo skozi generacije, v pekarni nenehno nadgrajujejo z novimi spoznanji in željami potrošnikov, opisuje direktor družinskega podjetja. Njihov razvojni oddelek je zato vedno na sledi za novimi okusi, ki se prepletajo s tradicionalnimi.

Trenutno so v trendu domači kruhi in kruhi z drožmi, torej "kruhi s podaljšano svežino", izpostavi sogovornik, medtem ko so bili včasih na vrhu lestvice priljubljenosti rustikalni, beli, pariški kruh in koruzni hlebec.

Stavijo na znanje in izkušnje svojih pekov

"Smo med največjimi pekarnami v Sloveniji, a med temi smo najmanj industrializirani. Prepričani smo namreč, da je za večjo kakovost izdelkov še vedno pomemben človek in njegovo znanje," pojasnjuje Šenveter. Tako peki sami preverijo, ali je kruh dovolj vzhajan, vsak dan deset ljudi po osem ur plete pletenice, ki jim na koncu dodajo mak ali sezam.

"Sirovka in pletenica sta popolnoma ročno delo. Na liniji sirovke je osem ljudi, ki jih ročno namakajo v sir. Zakaj? Ker smo poskušali to delati s stroji, a kakovost ni bila enaka. Nobena druga industrijska pekarna tega ne počne, a naša sirova štručka je tako dobra, da o njej vsi govorijo in to me zelo veseli," pove sogovornik.

Sodelovanje od samega začetka

Hlebček s Hoferjem sodeluje od začetka, od leta 2005, in od takrat do lani so zanj pekli večzrnat narezan kruh. Trenutno sta med najbolj priljubljenimi izdelki sirovka in pletenice, ki jih izdelujejo ročno.

V Pekarni Hlebček vsak dan deset ljudi osem ur plete pletenice, ki so na voljo v trgovinah Hofer. Foto: Hofer

Hlebček za Hofer pripravi okoli 25 milijonov pekovskih izdelkov, sendvičev, slaščic in sladoledov na leto. Ker je Hofer diskont, skupaj stremijo k najboljšemu ravnovesju med kakovostjo in dostopno ceno.

Pri diskontnem trgovcu veliko stavijo na kakovost hrane in njeno varnost, pove Šenveter: "Pri tem so nepopustljivi. Ko smo začeli skupaj delati, je šel naš kruh prvič na mikrobiološke ali kemične analize. Tega standarda še danes druge trgovine nimajo." Pojasni tudi, da ves čas potekajo razna preverjanja, da v proizvodnji ne bi delali bližnjic, kar bi lahko vplivalo na kakovost izdelkov.

Rastejo skupaj – tudi v Avstrijo, Italijo, Švico in na Madžarsko

Hlebček je svoje izdelke postavil že na police prve trgovine Hofer v Sloveniji. Na začetku so imeli izzive, ker jim je eden od drugih večjih trgovcev zaradi sodelovanja s Hoferjem prekinil pogodbo. "A ta poteza se je izkazala za dobro, saj od takrat naprej skupaj s Hoferjem rastemo – zrasli smo za več kot štirikrat, število zaposlenih pa se je povečalo s 60 na 220," poudari sogovornik.

V trgovinah Hofer je na voljo 19 različnih pekovskih izdelkov Pekarne Hlebček, deset sendvičev, 11 slaščic, dvoji piškoti in sladoled.

Odkar Hlebček sodeluje s Hoferjem se je število njihovih zaposlenih s 60 dvignilo na 220. Foto: Hofer Ob tem so svoje izdelke prodajali tudi v druge države, kjer deluje skupina Aldi oziroma Hofer, in sicer v Avstrijo, Italijo, Švico in na Madžarsko, bi si pa tega želeli še več. Sodelovanje s Hoferjem sicer opisujejo kot stabilno in fer. "Hofer nam je tudi v težjih trenutkih, med covidom, prišel naproti s cenami, ko so se surovine podražile za 200 odstotkov," pove Šenveter in doda, da mu je pomembno, da sodelovanje temelji na spoštovanju in dobrih osebnih odnosih.

Ponosni tudi na prekmursko gibanico

Dobro sodelovanje jim nudi tudi osnovo za razvoj novosti. Prav zdaj testirajo kar deset novih slaščic. In kako poteka uvrstitev izdelka na trgovske police? "Ko razvijemo izdelek, ga pošljemo Hoferjevim sodelavcem v nabavi. Nato ga skupaj še izboljšamo in ko ocenimo, da je dober in bi se lahko prodajal, ga Hofer uvrsti na svoje police," pojasni direktor Hlebčka.

Med slaščicami, na katero je najbolj ponosen, izpostavi prekmursko gibanico, ki je že dolgo na voljo kupcem v trgovinah Hofer: "Pri tem se mi zdi pomembno, da v slovenskih trgovinah ponujamo avtohtone slovenske izdelke, kot je gibanica. Je sicer malenkost dražja in malo bolj nišna, a dobra in slovenska."

