Licencirani ponudnik storitev crypto4me poenostavlja nakup kriptovalut

Ponudnik kriptostoritev crypto4me je kmalu po zagonu svojega projekta predstavil izbrane pakete kriptovalut, ki omogočajo preprost vstop v svet digitalnih sredstev prek vnaprej pripravljenih strategij. Ti so zasnovani ob upoštevanju različnih pristopov in ravni tveganja, kar uporabnikom omogoča, da izberejo paket glede na svoje preference, ne da bi morali posamezne kriptovalute kupovati ločeno.

Crypto4me je projekt podjetja Madison Six j. s. a., ki je decembra 2025 kot eden prvih pridobil licenco Narodne banke Slovaške za zagotavljanje storitev s kriptosredstvi (MiCA), veljavno po vsej Evropski uniji (EU). Trenutno ponuja šest tematsko raznolikih, diverzificiranih paketov – od razporeditve vloženega kapitala med uveljavljena digitalna sredstva prek segmenta tokeniziranih realnih sredstev (RWA), projektov, povezanih z umetno inteligenco in računsko močjo, ter rešitev, osredotočenih na DeFi, do strategij, osredotočenih na medverižno infrastrukturo oziroma dinamične trende, povezane z memi in skupnostjo kriptovalut.

Posamezne strategije se ne razlikujejo le po tematskem fokusu, temveč tudi po strukturi in stopnji tveganja, kar vlagateljem omogoča, da izberejo pristop, ki ustreza njihovim izkušnjam in naložbenim preferencam.

Crypto4me trenutno ponuja šest tematsko raznolikih, diverzificiranih paketov. Foto: Crypto4me Rešitev je namenjena predvsem začetnikom in srednje izkušenim vlagateljem, ki iščejo preprost in pregleden način za vstop na trg kriptovalut, hkrati pa želijo izkoristiti prednosti diverzifikacije. Paketi se upravljajo na način, ki odraža aktualne tržne razmere in dolgoročne trende na področju digitalnih sredstev.

"Crypto4me ne poenostavlja le nakupa in hrambe kriptovalut, temveč ponuja tudi rešitve, ki za uporabnike združujejo različne kriptovalute v sestavi in ​​razmerjih, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam," pravi Miloš Mázor, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Madison Six, ter dodaja: "Dostopnost in varnost okolja za nakup kriptovalut ne pomenita, da je vstop na ta trg brez tveganja. Nasprotno, kriptovalute hitro pridobivajo in izgubljajo vrednost. Zato velik poudarek namenjamo podpori strankam in širši javnosti pri izobraževanju o kriptovalutah."

Madison Six, ki želi s svojo storitvijo postati vstopna točka v svet kriptovalut za evropske uporabnike, po Češki in Slovaški načrtuje širitev tudi na druge trge EU.

O crypto4me



Crypto4me omogoča nakup vseh večjih kriptovalut, vključno z bitcoinom, ethereumom in solano. V skladu s strogimi pogoji evropske licence MiCA podjetje zagotavlja visoke standarde varnosti za trgovanje in shranjevanje kriptovalut v denarnicah ter dodatne ukrepe, kot so večfaktorska avtentikacija uporabnikov, šifriranje in redno izvajanje penetracijskih testov.

Storitev crypto4me upravlja Madison Six j. s. a. Podjetje ima od 18. decembra 2025 dovoljenje za opravljanje storitev, povezanih s kriptovalutami, ki ga je v skladu z uredbo MiCA* izdala Narodna banka Slovaške pod številko 100-001-025-213. Podjetje je na podlagi te licence pooblaščeno za opravljanje storitev s kriptovalutami na čezmejni osnovi po vsej EU/EGP.



Več informacij za stranke:

Več informacij o podjetju:

Kontakt: support@crypto4me.eu Více informacij za stranke: crypto4me.eu Več informacij o podjetju: MadisonSix.com Kontakt: support@crypto4me.eu

*Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Madison Six j. s. a.