Vreme

Statistični urad gospodarstvo prodaja proizvodnja trgovina gradbeništvo industrija

Torek, 31. 3. 2026, 13.08

Obseg proizvodnje v gospodarstvu januarja višji tako mesečno kot medletno

Gradbeništvo, gradbišče, gradnja, delavec, delavci, nepremičnine. | Statistični urad je podatke o skupnem obsegu proizvodnje v gospodarstvu začel objavljati z letom 2022, predstavljajo pa približek gibanju bruto domačega proizvoda na mesečni ravni. | Foto Bojan Puhek

Statistični urad je podatke o skupnem obsegu proizvodnje v gospodarstvu začel objavljati z letom 2022, predstavljajo pa približek gibanju bruto domačega proizvoda na mesečni ravni.

Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu je bil januarja višji tako v mesečni kot medletni primerjavi. Glede na lanski december je bil višji za 0,3 odstotka, glede na lanski januar pa za 1,0 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Obseg proizvodnje se je v letošnjem prvem mesecu v mesečni primerjavi okrepil v industriji (za 1,0 odstotka), upadel je v gradbeništvu (za 1,0 odstotka) in trgovini (za 0,2 odstotka), v storitvenih dejavnostih pa je ostal nespremenjen.

K povečanju obsega proizvodnje v medletni primerjavi pa sta najbolj prispevali rasti v gradbeništvu (za 11,6 odstotka) in storitvenih dejavnostih (za 5,2 odstotka). V industriji je bil zaznan upad (za 3,0 odstotka).

Obseg prodaje v trgovini in storitvah januarja nekoliko višji

Obseg prodaje v trgovini in storitvah se je januarja v primerjavi z lanskim decembrom skupno povečal za 0,6 odstotka. V storitvenih dejavnostih je ostal nespremenjen, v trgovini pa se je zmanjšal za 0,2 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Največji skok v nepremičninah

Med storitvenimi dejavnostmi je obseg prodaje najbolj ali za 11,8 odstotka zrasel v poslovanju z nepremičninami. Sledili so druge raznovrstne poslovne dejavnosti, informacijske in komunikacijske dejavnosti ter gostinstvo. V gostinstvu je obseg prodaje januarja narasel šesti mesec zapored.

Upad so statistiki v mesečni primerjavi zabeležili v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, in sicer za 0,4 odstotka, ter v prometu in skladiščenju, za 0,1 odstotka.

Skupen obseg prodaje v trgovini in storitvah se je januarja v primerjavi z lanskim januarjem dvignil za 3,2 odstotka. V storitvenih dejavnostih je zrasel za 5,2 odstotka, v trgovini pa za 0,1 odstotka.

Najbolj ali za več kot petino se je povečal v poslovanju z nepremičninami.

Sledili so druge raznovrstne poslovne dejavnosti, informacijske in komunikacijske dejavnosti, gostinstvo ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Zmanjšal se je le v prometu in skladiščenju.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.