Ameriška vojska: Začenjamo blokado vseh ladij, ki plujejo v Iran in iz njega #vŽivo

Ameriško poveljstvo CENTCOM je v nedeljo sporočilo, da bo danes ob 10. uri po vzhodnoameriškem času začelo izvajati blokado celotnega pomorskega prometa, ki vstopa v iranska pristanišča in iz njih izstopa.

7.02 Promet v Hormuški ožini ponovno ustavljen

Promet skozi Hormuško ožino, ki je že tako potekal z zmanjšano hitrostjo, se je ustavil, poročajo tuji mediji. Nekatere ladje so se obrnile nazaj, potem ko je ameriški predsednik napovedal načrte za blokado.

"V soboto se je število tankerjev, ki so pluli skozi ožino, nekoliko povečalo, saj so ladijske družbe poskušale izkoristiti krhko premirje, da bi nekatere svoje ladje spravile iz Perzijskega zaliva," so sporočili.

"Toda potem ko je Trump napovedal pomorsko blokado, se zdi, da se je ves promet ustavil, saj sta se vsaj dve ladji na poti iz ožine od takrat obrnili nazaj."

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da mu je vseeno, ali se Iran vrne k pogajanjem z ZDA, potem ko ta pretekli konec tedna niso prinesla dogovora, ameriška vojska pa je nato naznanila blokado iranskih pristanišč. Po besedah iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija sta bili sicer strani zelo blizu dogovora.

"Blokada se bo nepristransko izvajala proti plovilom vseh držav, ki vstopajo v iranska pristanišča in obalna območja ali izstopajo iz njih, vključno z vsemi iranskimi pristanišči v Perzijskem in Omanskem zalivu. Sile CENTCOM ne bodo ovirale svobodne plovbe plovil, ki prečkajo Hormuško ožino na poti v neiranska pristanišča in iz njih," je CENTCOM sporočil v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, potem ko je predsednik Donald Trump dejal, da bo ameriška mornarica začela blokado Hormuške ožine.

CENTCOM je dodal, da bodo komercialnim pomorščakom pred blokado posredovane dodatne informacije z uradnim obvestilom.

"Vsem pomorščakom svetujemo, da med plovbo v Omanskem zalivu in pri približevanju Hormuški ožini spremljajo obvestilo za pomorščake ter se obrnejo na ameriške pomorske sile na ladijskem komunikacijskem kanalu 16," so sporočili.