M. T.

13. 4. 2026,
15.55

Viktor Orban Rusija Madžarska sankcije Peter Szijjarto Peter Magyar

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 15.55

1 ura, 10 minut

Peter Magyar med govorom prejel šokantno informacijo

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,26
Peter Magyar | "Že dneve vemo, da se je začelo uničevanje dokumentov. Uničevalci dokumentov so začeli delovati ne le na ministrstvih, ampak tudi v institucijah, podjetjih in drugih strukturah v ozadju, povezanih z Orbanovo elito. Lahko jim povem, da to ne bo dovolj," je zbranim na tiskovni konferenci dejal Peter Magyar. | Foto Reuters

"Že dneve vemo, da se je začelo uničevanje dokumentov. Uničevalci dokumentov so začeli delovati ne le na ministrstvih, ampak tudi v institucijah, podjetjih in drugih strukturah v ozadju, povezanih z Orbanovo elito. Lahko jim povem, da to ne bo dovolj," je zbranim na tiskovni konferenci dejal Peter Magyar.

Foto: Reuters

Zmagovalec madžarskih parlamentarnih volitev Peter Magyar je med današnjo mednarodno tiskovno konferenco v Budimpešti med svojim govorom prejel informacijo, da naj bi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto na ministrstvu za zunanje zadeve pravkar uničeval zaupne dokumente, med drugim tudi dokumente, povezane s sankcijami proti Rusiji.

Petru Magyarju je med govorom na mednarodni tiskovni konferenci nekdo prinesel list papirja, najverjetnejši naslednji predsednik madžarske vlade pa je vsebino napisanega nato delil z vsemi prisotnimi.

Našel se je zunanji minister

Po njegovih besedah se je "našel" madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki se v nedeljo zvečer ni pojavil na razglasitvi volilnih rezultatov v štabu stranke Fidesz.

Danes so na Madžarskem mnogi namreč špekulirali, da je Szijjarto v luči nedavnih potrjenih obtožb, da je na skrivaj sodeloval z Rusijo in jim posredoval informacije o tem, o čem evropski politični vrh razpravlja za zaprtimi vrati, že spakiral kovčke za Moskvo. 

Madžarski zunanji minister je Rusijo oziroma Moskvo od začetka vojne v Ukrajini obiskoval izredno pogosto. Od februarja 2022 do marca 2026 se je po javno znanih informacijah tam mudil kar šestnajstkrat. Na fotografiji Peter Szijjarto (desno) in ruski zunanji minister Sergej Lavrov (levo).

Szijjarto naj bi po besedah Magyara sicer danes že od 10. ure na madžarskem ministrstvu za zunanje zadeve uničeval zaupne dokumente. Med njimi so tudi dokumenti, povezani s sankcijami, ki so bile uvedene proti Rusiji. 

"Že dneve vemo, da se je začelo uničevanje dokumentov. Uničevalci dokumentov so začeli delovati ne le na ministrstvih, ampak tudi v institucijah, podjetjih in drugih strukturah v ozadju, povezanih z Orbanovo elito. Lahko jim povem, da to ne bo dovolj," je zbranim na tiskovni konferenci dejal Magyar.

Trenutek, ko je Peter Magyar prejel informacijo, da naj bi madžarski zunanji minister uničeval zaupne dokumente.

"Na Madžarskem je nešteto skrivnostnih vladnih odločitev in zadev, o katerih madžarski narod ne ve ničesar"

Ob tem je pripomnil, da bi v normalni državi predsednik vlade v odhajanju - torej Viktor Orban - z opozicijsko stranko, ki je prepričljivo zmagala na volitvah, že delil informacije, ki so pomembne za zagotavljanje nacionalne varnosti.

“V nasprotju s tem je na Madžarskem nešteto skrivnostnih vladnih odločitev in zadev, o katerih madžarski narod ne ve ničesar. Naloga vlade, ki jo bo vodila stranka Tisza, bo, da jih razišče in razkrije javnosti, pa četudi poskušajo uničiti dokumente o teh tajnih gradivih," je še dejal.

Viktor Orban Rusija Madžarska sankcije Peter Szijjarto Peter Magyar
