Trgovska veriga, prisotna tudi v Sloveniji, je v zadnjih letih neprenehoma rasla, zdaj pa kaže, da je bila rast prehitra.

KiK, nemški diskontni trgovec s tekstilom in izdelki za dom, ki je prisoten tudi v Sloveniji, bo letos začel krčiti število trgovin po Evropi. Po besedah izvršnega direktorja verige Christiana Kümmla nameravajo zapreti 300 trgovin, nekaj so jih že, preostanek zaprtij sledi v prihodnjih mesecih.

Kot je pojasnil Kümmel, so ugotovili, da so se v zadnjih letih preprosto prehitro oziroma preveč širili. "Miselnost, da bomo z odprtjem petih novih poslovalnic pritegnili petkrat toliko strank, se je izkazala za zgrešeno," njegove besede povzemajo v tedniku Spiegel.

Ne le zaprtja, tudi odprtja novih poslovalnic

Zgodilo se je celo, da so poslovalnice odpirali na celo manj kot kilometru razdalje. "Širili smo se preveč na gosto in to bomo zdaj popravili," je še dejal izvršni direktor podjetja KiK in poudaril, da bodo dobičkonosne poslovalnice ohranili, ob tem pa bodo odprli tudi nove na bolj optimalnih lokacijah – letos po Evropi načrtujejo 75 novih poslovalnic.

V Sloveniji od leta 2007

Trgovsko podjetje KiK, katerega ime je skrajšava za frazo "Kunde ist König" (kupec je kralj), so ustanovili leta 1994. Do danes so se razširili v 14 držav po vsej Evropi, prve poslovalnice v Sloveniji so odprli leta 2007.

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi.si je KiK v Sloveniji leta 2024 ustvaril dobrih 31,6 milijona evrov čistih prihodkov ter okoli 687 tisoč evrov čistega dobička.

Ali je v načrtu tudi zaprtje katere od slovenskih poslovalnic, smo preverili na slovenski izpostavi verige. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.