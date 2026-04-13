Sa. B.

13. 4. 2026,
14.37

Občutna pocenitev pogonskih goriv: znane so nove cene

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Nove cene bodo veljale od 14. aprila do vključno 20. aprila. | Foto STA

Nove cene bodo veljale od 14. aprila do vključno 20. aprila.

S torkom bodo pogonska goriva zunaj avtocest občutno cenejša, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 3,3 centa na 1,620 evra, liter dizelskega goriva za 7,2 centa na 1,822 evra, liter kurilnega olja pa za 0,071 evra na 1,484 evra.

Vozniki bodo morali po novem za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina odšteti 81 evrov, za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva pa 91,10 evra. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik plačal 1.484 evrov, kamor ni vštet prevoz.

Marže trgovcev so omejene

Če vlada ne bi regulirala cen in kupcev ne bi oprostila plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,786 evra, za liter dizla okoli 2,005 evra, za liter kurilnega olja pa 1,689 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.
Cene naftnih derivatov v Nemčiji
Novice Nemčija v znižanje davka na gorivo
Irska stavka nafta gorivo
Novice Kaos v evropski državi: tretjina črpalk brez goriva
Bencinska
Novice Dobra novica za voznike: dizel in bencin bi se lahko pocenila
