Težave v klanu Anžeta Logarja?

Vsaj dva poslanca Demokratov naj bi imela pomisleke glede vstopa stranke v morebitno desno vlado, neuradno poroča TV Slovenija. Predsednik stranke Demokrati Anže Logar namigovanja o neenotnosti v stranki sicer zavrača.

V stranki Demokrati, ki se je danes sešla na seji izvršilnega odbora stranke, po petkovi ustanovni seji novega sklica državnega zbora ocenjujejo, da so se nekoliko povečale možnosti za oblikovanje desne vlade, ki bi jo lahko sestavljale stranke SDS, NSi (s SLS in Fokusom), Demokrati ter Resni.ca, poroča TV Slovenija.

Po neuradnih informacijah televizije v stranki Demokrati trenutno ni enotnosti – vsaj dva poslanca stranke naj bi namreč imela pomisleke glede vstopa Demokratov v desno vlado.

Logar zanika špekulacije

Predsednik stranke Anže Logar je špekulacije o neenotnosti znotraj Demokratov in celo namigovanja o morebitnih prestopih poslancev po navedbah TV Slovenija sicer zanikal. Po njegovih besedah je stranka enotna, kar se je pokazalo že v petek na glasovanju o predsedniku državnega zbora.

Demokrati imajo trenutno na mizi ponudbo Gibanja Svoboda, predsednik stranke Anže Logar pa naj bi danes organom stranke predstavil osnutek koalicijskega sporazuma. Na podlagi tega naj bi se odločili za naslednje korake. Logar je sicer napovedal, da se je o sestavi nove vlade pripravljen pogovarjati z vsemi.

Organi Demokratov s podporo vodstvu pri koalicijskih pogajanjih



Izvršilni odbor in svet stranke Demokrati Anžeta Logarja sta po državnozborskih volitvah ocenila kampanjo in podprla vodstvo pri koalicijskih pogajanjih. Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v pogajanjih stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa.



Kot so sporočili iz stranke, sta se oba organa seznanila s potekom in naredila uradno oceno volilne kampanje.



Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri pogajanjih za vstop v koalicijo in pri tem "izrazili jasno pričakovanje, da morajo biti vsi napori in vsa prizadevanja vodstva v pogajanjih usmerjeni v to, da bo v končni fazi oblikovana koalicija, v kateri bo stranka lahko v čim večji meri realizirala svoj program Uspešna Slovenija 2034", so zapisali v sporočilu za javnost.



Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v teh pogajanjih stranka ne more in ne sme odstopati od treh temeljnih zahtev programa, in sicer od resnega boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala, od davčne razbremenitve dela ter od krepitve javnega zdravstva. (STA)