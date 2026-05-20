Karavana priljubljenega projekta Laško Gremo v hribe je kot prvo postajo letošnje sezone obiskala Grmado na Mali goro, kjer se je v objemu narave znova zbrala množica pohodnikov, ljubiteljev slovenske glasbe in pristnega druženja. Kljub nekoliko slabšemu vremenu je dogodek tudi tokrat združil vse tisto, po čemer je projekt v zadnjih letih postal prepoznaven – gibanje, slovenske hribe, domačo glasbo z uveljavljenimi slovenskimi izvajalci ter pozitivno energijo obiskovalcev vseh generacij. Ko se je megla razkadila, se je odprl tudi čudovit razgled na ribniško dolino. Je sploh kdo pogrešal sonce?

Tudi tokrat smo ostali zvesti preprostemu pravilu: avtomobili so ostali spodaj, noge pa so nas ponesle navzgor, tja, kjer je zrak bolj svež, razgledi najlepši, družba pa še boljša. Tokratna "postaja" je bila še en dokaz, da hribi niso le prostor za rekreacijo, temveč tudi prostor povezovanja, dobre volje in nepozabnih doživetij. Že v dopoldanskih urah so se proti priljubljeni izletniški točki začeli vzpenjati številni pohodniki iz različnih koncev Slovenije. Večina jih je ubrala eno izmed treh poti – iz Ortneka, Velikih Lašč ali Ribnice. Med potjo ni manjkalo nasmehov, dobre volje in sproščenega klepeta, na vrhu pa je obiskovalce pričakalo pravo hribovsko festivalsko vzdušje. Grmada na Mali gori se je za en dan spremenila v prizorišče, kjer so se prepletali ljubezen do narave, glasbe in druženja. Foto: Jan Lukanović Za žejo je tudi tokrat v prvi vrsti poskrbel Laško 0,0 % s svojo brezalkoholno ponudbo, ki je pohodnikom po vzponu omogočila osvežitev in hkrati spodbujala odgovorno pitje. Poseben pečat dogodku so dali tudi glasbeni nastopi priljubljenih slovenskih izvajalcev: Veseljaki, Marko Vozelj, Manca Špik, Alfi Nipič in Domen Kljun, ki so poskrbeli za prepevanje, ples in odlično vzdušje pod odprtim nebom. Kako so dogodek doživeli pohodniki, kaj so povedali nastopajoči in kakšno vzdušje je vladalo na vrhu, razkrivamo v nadaljevanju reportaže.

Lea Mederal Gams: Ljudje so projekt vzeli za svojega

Dogajanje na vrhu je tudi letos odprl ustaljeni moderator projekta Gregor Janežič, ki je v vseh teh letih postal skoraj zaščitni znak dogodkov Laško Gremo v hribe. Obiskovalce je najprej pozdravil in se spomnil lanske jubilejne sezone, nato pa predstavil, kaj vse pohodnike in ljubitelje dobre glasbe čaka letos. Karavana bo tudi v letošnji sezoni obiskala šest priljubljenih slovenskih vrhov, obiskovalce pa čaka več kot 30 glasbenih nastopov, Laško glasbeni poligon in številna nepozabna doživetja. Posebej je izpostavil tudi ambasadorstvo projekta, ki vključuje obisk petih uradnih dogodkov, med njimi tudi finala v Planici, ter dodatnih sedem poljubno izbranih hribov.

Kmalu zatem je na oder stopila Lea Mederal Gams, ki je ambasadorka projekta Laško Gremo v hribe že tretje leto zapored. V pogovoru z našo ekipo je poudarila, da jo vedno znova fascinira, kako dobro so Slovenci sprejeli projekt. "Fascinantno mi je, da smo Slovenci ta projekt res tako dobro sprejeli. Iskreno si težko predstavljam, da bi takšen koncept tako zaživel kje drugje, recimo na Hrvaškem ali v Srbiji," je povedala. Kot pravi, je največja vrednost projekta predvsem druženje, ki ga danes pogosto primanjkuje. "Zdi se mi, da ljudem manjka prav to pristno druženje. Danes je vse povezano z družbenimi omrežji in telefoni, tukaj pa ljudje res stopijo skupaj," je dodala.

Ob tem je poudarila tudi, da prihod na vrh prinese posebno zadovoljstvo. "Na vrhu dobiš neko dodatno nagrado. Že sam razgled je nekaj posebnega, tukaj pa te poleg tega čakata še brezplačen koncert in lepo druženje. To je res dodatna vrednost celotnega doživetja," je povedala ambasadorka projekta.

Posebej zanimivo pa se ji zdi tudi to, kako močno so se ljudje poistovetili s projektom. "Lepo je videti ljudi v majicah Laško, kako živijo za ta projekt. Znamka Laško je v okviru Gremo v hribe postala tako rekoč simbol slovenstva," meni Lea Mederal Gams.

Domačin Domen Kljun s himno odprl dogajanje in prvič tako visoko zapel slovensko himno

Dogodek se je uradno začel z izvedbo slovenske himne, za katero je poskrbel domačin Domen Kljun. Mladi pevec, ki prihaja iz bližnjih hribov, je z nastopom na Grmadi na Mali gori poskrbel za poseben uvod v letošnjo sezono projekta Laško Gremo v hribe.

Ob njem je obiskovalce pozdravil tudi Nejc Drobnič iz zasedbe Veseljaki. Skupaj sta vsem zbranim zaželela dobrodošlico, pozdravila domačine ter tudi župana Občine Ribnica, ki je dogajanje spremljal med obiskovalci pod odrom. Domen je priznal, da mu nastop na domačem hribu pomeni prav posebno čast. "Ponosen sem, da lahko na prvem dogodku zapojem himno in potem še svoje pesmi. Takšnih dogodkov se vedno rad udeležim. Tudi sam rad hodim v hribe, poleg tega pa sem domačin, zato mi ta nastop še toliko več pomeni. Pa tudi tukaj na Grmadi je res vedno lepo," je povedal. Ob tem je v smehu dodal, da slovenske himne tako visoko še nikoli ni pel. Pri projektu Laško Gremo v hribe ga v prvi vrsti navdušuje energija in pristnost obiskovalcev na tovrstnih dogodkih. "Hribovci se mi zdijo sami imenitni ljudje. Vedno je lepo peti, ko pod odrom vidiš nasmejane in vesele ljudi. To ima povsem drugačen čar kot nastop v dvorani. Res je lepo peti v hribih," je povedal Domen Kljun.

Ko so Veseljaki skupaj z Domnom Kljunom (in z obiskovalci) zapeli priljubljenega Veselega Ribn'čana, se je glasbeni del dogajanja na Grmadi zares začel.

Alfi Nipič postal Laško legenda

Med najbolj pričakovanimi gosti dogodka na Grmadi na Mali gori je bil zagotovo legendarni Alfi Nipič. Organizatorji so mu po nastopu skupaj z Veseljaki podelili posebno priznanje Laško legenda, s katerim so se poklonili njegovemu dolgoletnemu ustvarjanju. Alfi Nipič nam je v pogovoru priznal, da mu naziv veliko pomeni. "Na ta naziv sem ponosen. Laško je znamka, ki v Sloveniji pomeni ogromno in je že dolga leta del naše tradicije, zato mi takšno priznanje še toliko več pomeni," je povedal po prejemu priznanja.

Alfi je s svojo energijo in zimzelenimi uspešnicami znova dokazal, zakaj ostaja eno najbolj legendarnih imen slovenske glasbene scene. Ob tem je poudaril, da ga veseli, da slovenska zabavna in narodnozabavna glasba še vedno živi tudi na dogodkih, kot je Laško Gremo v hribe. "Še vedno imamo Slovenci radi svojo zabavno in narodnozabavno glasbo, ki je prišla daleč tudi v Evropi, lahko rečem celo po svetu. To sem izkusil tudi sam. Osemkrat sem bil v Ameriki in Kanadi, dvakrat pa tudi v Avstraliji. In vidim, da našo glasbo poznajo tudi ljudje, ki nimajo neposredne povezave s Slovenijo," je povedal.

"Laško Gremo v hribe je lepa gesta, saj ima Slovenija čudovite hribe, doline in številne krasne kotičke. Projekt lepo povezuje glasbo, naravo in druženje. Slovenija je majhna, a izjemno lepa dežela, polna biserov, ki jih včasih premalo poznamo. Takšni dogodki ljudi povezujejo in jih spodbujajo, da odkrivajo naše kraje," je dejal. Kot pravi, je bilo to njegovo prvo povabilo na dogodek Laško Gremo v hribe, na katerega se je z veseljem odzval. Hribom je namreč blizu že vse življenje, predvsem zaradi povezanosti s Pohorjem in domačim okoljem okoli Maribora.

"Vedno sem bil srečen, ko sem se po turnejah z Avseniki vračal domov in v daljavi zagledal Pohorje. Tam sem se med svojimi ljudmi vedno počutil najlepše. Prav tam, kjer si doma, je občutek nekaj posebnega," je še povedal legendarni slovenski glasbenik.

Na dogodku tudi Tomaž Tomšič, športnik Zlatorogove družine

V nadaljevanju dogodka so se voditelji zahvalili tudi partnerjem, ki podpirajo projekt Laško Gremo v hribe in že vrsto let soustvarjajo zgodbo enega najbolj prepoznavnih hribovskih dogodkov pri nas. Med podporniki projekta so tudi Planinska zveza Slovenije, Alpina, Dacia, Energija plus, Vzajemna, SLOPAK in Delamaris. Poseben športni utrip je dogodku dodal tudi Olimpijski komite Slovenije, ki je isti dan organiziral kolesarski vzpon in tako še dodatno poudaril pomen gibanja, rekreacije ter aktivnega preživljanja prostega časa v naravi. Predstavnik vzpona je bil športnik iz Zlatorogove družine Tomaž Tomšič, predsednik Športne zveze Ribnica, nekdanji rokometaš, olimpijec in nosilec srebrne medalje z evropskega prvenstva.

Kot je povedal, se je dogodka udeležil prvič, a ga je vzdušje takoj navdušilo. "Moram reči, da je glede na vreme vzdušje res odlično. Kakšno je šele, ko je sonce (smeh, op. p.). Videti je veliko ljudi in veliko navdušencev nad hribi. Tudi organizacija je na visoki ravni, tako kot se za takšen dogodek spodobi," je povedal Tomšič.

Posebej ga je navdušilo tudi to, da dogodek združuje različne generacije. "Vidim, da so tukaj tako mladi kot starejši, zato je to res odlična rekreativna prireditev za Slovenijo. Takšni dogodki niso namenjeni le gibanju, ampak tudi spoznavanju naše države. Velikokrat se namreč izkaže, da čeprav je Slovenija majhna, je še vedno ne poznamo dovolj dobro," je dodal.

Kot pravi, je ravno v tem tudi posebna vrednost projekta. "Danes sem se pogovarjal z nekaterimi obiskovalci in marsikdo je bil na tem koncu prvič. In zakaj ne bi prišli? Prav to je čar takšnih dogodkov, da te popeljejo po različnih delih Slovenije in ti omogočijo, da odkriješ nove kraje. Super zadeva."

Manca Špik: V hribih je energija povsem drugačna

Za odlično vzdušje na Grmadi na Mali gori je poskrbela tudi Manca Špik, ki je že dobro poznan obraz dogodkov Laško Gremo v hribe. S svojo energijo, nasmehom in uspešnicami je hitro razpela obiskovalce ter poskrbela za enega najbolj živahnih delov programa.

Kot pravi, imajo tovrstni dogodki prav poseben čar. "Mislim, da je tukaj povsem drugačna energija in drugačna naravnanost ljudi. Gorski zrak, dobra hrana, dobra pijača, predvsem pa sami veseljaki. Ljudje obujejo gojzarje in prehodijo kar nekaj poti, da pridejo na vrh, zato jim res kapo dol," je povedala Manca Špik. To je bil že njen tretji nastop na dogodkih Laško Gremo v hribe. Nastopala je že na Nanosu in lani na Menini planini. "Vsakič je malo drugače. Na Menini planini sem bila konec avgusta in v kratkih hlačah, tokrat pa sem v zimski jakni, ker je res precej mrzlo. Ampak energija ljudi ostaja enaka – vsi so dobre volje, organizacija je odlična, obiskovalci pa pravi veseljaki," je dodala.

Prepričana je tudi, da se obisk takšnega dogodka res izplača. "Narediš nekaj dobrega za svoje telo, se družiš, dobro ješ in piješ ter uživaš ob odličnih slovenskih glasbenikih. Tukaj odmeva slovenska glasba in vse skupaj je res lepo povezano v eno prijetno zgodbo, polno dobre volje in pozitivne energije."

Obiskovalce je ob koncu povabila tudi na naslednje dogodke letošnje sezone. "Res obujte gojzarje in pridite v hribe. To je doživetje, ki ga preprosto morate izkusiti sami."

Marko Vozelj sklenil dogajanje: Glavno je, da se miga

Po nastopu Mance Špik je sledila še nagradna igra partnerjev projekta. Na oder je stopila tudi predstavnica Alpine, ki je skupaj z Gregorjem Janežičem predstavila novo generacijo unikatnih usnjenih gojzarjev Laško Gremo v hribe. Eden od obiskovalcev je domov odšel tudi z novim parom Alpininih gojzarjev.

Za sklepni del dogajanja pa je poskrbel Marko Vozelj, ki je obiskovalce s svojimi uspešnicami in dobro voljo dokončno ogrel ter poskrbel za odličen zaključek prve letošnje postaje projekta Laško Gremo v hribe. Kot pravi, se mu projekt zdi izjemno pomemben predvsem zato, ker spodbuja gibanje, druženje in stik z naravo. "Mislim, da je tega med ljudmi bistveno premalo. Projekt povezuje ljudi, spodbuja druženje in veselje do narave. To so zelo pomembne stvari, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto primanjkuje," je povedal.

Dogodka Gremo v hribe se je udeležil že tretjič, zato dobro pozna posebno energijo, ki jo imajo takšna druženja v hribih. "Ljudje vedo, za kakšen dogodek gre, kam prihajajo in kaj lahko pričakujejo. Nastopajoči in glasba so sicer vsakič malo drugačni, a vzdušje je vedno vrhunsko," pravi Vozelj. S hribi je povezan že od otroštva, saj je v osnovni šoli obiskoval planinski krožek, danes pa se še vedno rad odpravi na okoliške hribe v okolici Višnje Gore, kjer živi. "Vedno se mi zdi pomembno, da človek ni samo doma in da se gibamo, pa naj bo to v hrib ali po ravnem. Glavno je, da se miga," je za konec dodal Marko Vozelj.

Se vidimo na Nanosu? Projekt Laško Gremo v hribe iz leta v leto dokazuje, da Slovenci radi združujemo gibanje, glasbo in druženje. Prav pristnost dogodkov, domače vzdušje ter povezanost ljudi ustvarjajo posebno energijo, zaradi katere se obiskovalci vedno znova vračajo na različne postojanke pohodniške karavane. Po uspešnem začetku sezone na goro se karavana zdaj seli na naslednjo postajo – Vojkovo kočo na Nanosu (1240 m), kjer obiskovalce znova čakajo pestro dogajanje, dobra družba in odlična slovenska glasba. Za glasbeni program bodo poskrbeli Saša Lendero, Til Čeh in Petelini, Firbci ter še številna druga presenečenja, tudi nova Laško legenda. Gremo v hribe?