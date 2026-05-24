Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes po telefonu pogovarjal z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Macron je Lukašenka posvaril pred tveganji, s katerimi se bi soočala Belorusija, če bi vstopila v vojno Rusije proti Ukrajini. Šlo je za sploh prvi pogovor med voditeljema po prvih dneh ruske invazije na Ukrajino.

Nazadnje sta se pogovarjala v prvih dneh invazije na Ukrajino

Emmanuel Macron in Aleksander Lukašenko sta se po telefonu nazadnje slišala 26. februarja 2022, torej v izjemno zgodnjih stadijih ruske invazije na Ukrajino, ki se je začela dva dni prej, in sicer 24. februarja pred štirimi leti.

Kaj Macron svetuje Lukašenku?

Kot poročajo francoski mediji, je Macron Lukašenka v današnjem telefonskem pogovoru pozval, naj se Belorusija ne vključi v vojno Rusije proti Ukrajini, in ga opozoril pred posledicami takšnih dejanj. Svetoval mu je tudi, naj Belorusija, sicer velika zaveznica Rusije, raje stori vse potrebno za izboljšanje odnosov z Evropo.

Vladimir Putin (levo) in Aleksander Lukašenko (desno) sta velika zaveznika in dolgoletna voditelja svojih držav. Foto: Reuters

Da se je Aleksander Lukašenko danes pogovarjal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, so v komunikacijski aplikaciji Telegram potrdili tudi v uradu beloruskega predsednika. Kot so zapisali, sta se voditelja pogovarjala o "regionalnih problematikah" in odnosih Belorusije z Evropsko unijo in Francijo.

Emmanuel Macron je pred tem sicer poklical tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Govorila sta o današnjem silovitem raketnem napadu Rusije na Ukrajino, predvsem na prestolnico Kijev z okolico, v katerem so umrle štiri osebe, okrog 90 pa je bilo ranjenih.

Zelenski Lukašenka opozarja, da bi Ukrajina lahko ukrepala preventivno

Beloruski predsednik Lukašenko je pred dvema tednoma sicer dejal, da se Belorusija pripravlja na vojno, a ob tem izrazil upanje, da do nje ne bo prišlo. Ukrajina se medtem že mesece aktivno pripravlja na odvračanje potencialne grožnje na severni meji, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Lukašenku celo zagrozil s preventivnimi ukrepi, če bo Ukrajina presodila, da je možnost napada iz smeri Belorusije resnična (vir).

Aleksander Lukašenko je predsednik Belorusije že od leta 1994. Ker zatira politično opozicijo, ga številni označujejo za diktatorja. Foto: Reuters

V Kijevu namreč že dlje časa opažajo, da Belorusija ob meji z Ukrajino gradi oziroma vzpostavlja ključno vojaško infrastrukturo, razvija logistične poti za morebitne vojaške operacije in pri vojaških pripravah še intenzivneje sodeluje z Rusijo. Poseben poudarek naj bi v Belorusiji začeli dajati tudi na usposabljanje enot z droni in podrobne preglede bojnih enot. Potekala naj bi tudi obsežna krepitev sodelovanja vojske z notranjepolitičnim ustrojem Belorusije.