Luka Dončić objavil utrinek z Bleda

Luka Dončić se je po koncu sezone z Los Angeles Lakers že vrnil v domovino, kjer bo poskušal preživeti čim več časa s hčerkama in se hkrati odpočiti po naporni sezoni in se pripraviti na začetek novega obdobja. Slovenski as je na Instagramu objavil, da proste trenutke preživi tudi na igrišču Royal Bled Golf, ki je najstarejše in največje golf igrišče v Sloveniji.

Slovenski as je po koncu vseh obveznosti v ZDA in koncu sezone z ekipo LA Lakers, ki je izpadla v drugem krogu končnice, že pred dnevi dopotoval v Slovenijo, kjer bo preživel obdobje med klubskima sezonama. Zaradi želje po preživljanju časa s hčerkama bo izpustil tudi julijsko udejstvovanje v slovenski reprezentanci, hkrati pa bo dokončno okreval po poškodbi, ki ga je v letošnji končnici lige NBA oddaljila od igrišč.

Foto: Instagram

Dončić je ob času, ki ga preživlja doma, objavil tudi utrinek na Instagramu, na katerem je razvidno, da proste trenutke izkorišča tudi za igranje golfa. Ob čudovitih razledih na okoliške vrhove je razvidno, da svoj čas preživlja na igrišču Royal Bled Golf.

Preberite še: