Po odločitvi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v petek odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge Ukrajinske uporniške vojske (UPA).

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je sporočil, da se odpoveduje zlatemu častnemu križu reda za zasluge Republike Poljske, ki ga je prejel lani. Kot je zapisal na Telegramu, gre za odziv na odločitev poljskega predsednika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Da bosta v znak solidarnosti z Zelenskim vrnila poljski odlikovanji, sta napovedala tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in ukrajinski veleposlanik v Varšavi Vasil Bodnar.

Odločitev Nawrockega je "dar Moskvi"

Budanov je pri tem odločitev Nawrockega označil kot dar Moskvi, ki ga bo Rusija po njegovih besedah izkoristila proti obema državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Veleposlanik Bodnar je vrnitev odlikovanja označil za "zelo bolečo in čustveno odločitev", dejanje Nawrockega pa je označil za usmerjeno proti celotnemu ukrajinskemu narodu.

Nawrocki je odvzem odlikovanja Zelenskemu utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov.

Po navedbah AFP je Nawrocki dejal, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj", ter poudaril, da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države. Poljski predsednik je odločitev sprejel kljub pozivom ukrajinske strani in poljske vlade, naj spora ne zaostruje.

Poudaril je sicer, da diplomatski spor ne bo vplival na podporo, ki jo Poljska, ena glavnih zaveznic Ukrajine, nudi Kijevu v boju proti ruski agresiji.

Donald Trusk: Takšne poteze bremenijo odnose med državama

Poljski premier Donald Tusk je ob tem opozoril, da takšne poteze bremenijo odnose med državama in koristijo predvsem Rusiji. Tusk je v odzivu pozval k zadržanosti in poudaril, da spor ne sme ogroziti prihodnjega sodelovanja med državama.

Jedro spora ostaja poimenovanje ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki jo v Ukrajini deloma obravnavajo kot zgodovinsko odporniško gibanje, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov v času druge svetovne vojne.

Oborožena formacija je spadala pod Organizacijo ukrajinskih nacionalistov (ONU) Stepana Bandere in je med drugim odgovorna za pokol okrog sto tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno.

Poljska je ena ključnih političnih in logističnih zaveznic Ukrajine po začetku ruske agresije, vendar zgodovinska vprašanja med državama občasno povzročajo napetosti, še navaja AFP.