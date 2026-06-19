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Avtor:
Na. R.

Petek,
19. 6. 2026,
11.00

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Državni zbor predsednik podjetja delavci Luka Mesec zahteva odstop

Petek, 19. 6. 2026, 11.00

1 ura, 17 minut

Stevanović: Zahtevam odstop poslanca Mesca. Vse je vedel.

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Zoran Stevanović | Predsednik državnega zbora trdi, da je bil Luka Mesec s kršitvami seznanjen. | Foto Gaja Hanuna

Predsednik državnega zbora trdi, da je bil Luka Mesec s kršitvami seznanjen.

Foto: Gaja Hanuna

"Zahtevam odstop poslanca Luka Mesca!" je zapis na svojem profilu na Facebooku začel predsednik državnega zbora (DZ) Zoran Stevanović. Dodal je, da prejemajo vse več podatkov o kršitvah podjetij v odnosu do delavcev in drugih prevarah ter da je bil Luka Mesec z vsem seznanjen.

"Po očitnih dvojnih merilih medijev se nam inbox polni s kršitvami podjetij do delavcev in drugimi prevarami. Mnogo bolnih primerov, povezanih s politiko, o katerih več kasneje," je nadaljeval aktualni predsednik DZ. 

Posebej je izpostavil podjetje SSI Schaefer, ki po njegovih navedbah deluje v spregi "s politiko, tožilstvom in Fursom. Gre za večjo množico delavcev, ki so bili posamično ogoljufani za od 15 do 50 tisoč evrov na leto."

Med drugim je dodal, da so se poneverjali tudi pogodbe in drugi dokumenti.

"Luka Mesec je bil z vsem seznanjen. Večkrat. Tudi njegovi sekretarji. Enako tudi član Levice Goran Lukić kot vodja Delavske svetovalnice. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili. Celo norčevali so se," je zapisal Stevanović v objavi.

"Gre za res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev, "kar je Luka Mesec kot minister z opustitvijo dolžnega ravnanja absolutno podprl! Samo njegov odstop lahko ublaži zadevo. O vseh preostalih negativnih ravnanjih na to temo, tudi drugih politikov, pa nekoliko kasneje," je Stevanović sklenil zapis.

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