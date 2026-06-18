Skupina Emil Frey po desetih letih: več kot 500 zaposlenih in pomembna vloga v slovenski mobilnosti

Skupina Emil Frey letos obeležuje deset let delovanja v Sloveniji. V tem času je zgradila močno prisotnost v slovenskem avtomobilskem prostoru. Z več kot 500 zaposlenimi, širokim naborom storitev in vse pomembnejšo mednarodno vlogo danes aktivno soustvarja prihodnost avtomobilske industrije.

Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 13 avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil ter s svojo široko mrežo, obsegom delovanja in strokovnostjo pomembno vpliva na razvoj panoge.

S svojo razvejano organizacijo, stabilnim lastniškim ozadjem in dolgoročno strategijo povezuje uvoz, prodajo in poprodajne storitve v enoten sistem, ki strankam zagotavlja celovito in zanesljivo podporo skozi celoten življenjski cikel vozila. Poleg prodaje novih in rabljenih vozil razvija tudi širok nabor storitev, ki omogočajo učinkovito delovanje celotne mreže – od logistike nadomestnih delov in sodobno organiziranega skladiščenja pnevmatik do Kompetenčnega centra za baterije, kjer potekata diagnostika in servisiranje elektrificiranih vozil različnih znamk.

Sistem dopolnjuje lastni klicni in izobraževalni center, ki skrbi za strokovni razvoj ekip ter enotno raven kakovosti v celotni prodajno-servisni mreži. Skupaj s pooblaščenimi partnerji na 62 prodajno-servisnih lokacijah po vsej Sloveniji skupina zagotavlja široko dostopnost zastopanih znamk ter varno in zanesljivo uporabniško izkušnjo.

Širše vodstvo skupine Emil Frey, ki usmerja razvoj enega vodilnih ponudnikov mobilnosti v Sloveniji. Foto: Žiga Intihar

Inovacije in približevanje tehnologij uporabnikom

Skupina Emil Frey svojo rast gradi na razvoju novih tehnologij, izboljševanju uporabniške izkušnje ter odgovornem odnosu do okolja in družbe. Te usmeritve se kažejo v številnih projektih, s katerimi nadgrajuje svoje storitve in uporabnikom približuje rešitve prihodnosti.

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Med pomembnejšimi pridobitvami zadnjih let je Kompetenčni center za baterije, ki deluje pod okriljem podjetja Autocommerce. Specializiran je za diagnostiko, vzdrževanje in obnovo litij-ionskih baterij v osebnih in gospodarskih električnih vozilih različnih znamk, uporabnikom pa omogoča tudi storitev AVILOO Flash Test za hitro in zanesljivo oceno stanja baterije. S strokovno ekipo, sodobno opremo in visokimi varnostnimi standardi center predstavlja pomembno podporo razvoju električne mobilnosti v Sloveniji. Ob tem skupina nenehno nadgrajuje tudi druge storitve, ki vplivajo na vsakodnevno izkušnjo uporabnikov. Mednje sodi tudi prenovljena avtopralnica, ki z izboljšano opremo in sodobnejšimi rešitvami omogoča še kakovostnejšo, učinkovitejšo in uporabniku prijaznejšo storitev.

Usmerjenost k inovacijam in približevanju novih tehnologij uporabnikom se kaže tudi v izkustvenih dogodkih. Med njimi izstopa Emil Frey dinamični avtosalon, prvi tovrstni dogodek v Sloveniji, kjer je več kot šest tisoč obiskovalcev v treh dneh preizkusilo več kot 70 vozil 12 različnih znamk in skupaj prevozilo več kot 63 tisoč kilometrov. Neposreden stik z električnimi vozili, naprednimi varnostnimi sistemi in terenskimi zmogljivostmi je obiskovalcem približal mobilnost prihodnosti ter pokazal, kako pomembna postaja izkušnja pri spoznavanju novih tehnologij.

Donacija vozil prizadetim v poplavah

Pomembna vrednota delovanja skupine ostaja tudi družbena odgovornost. Po uničujočih poplavah leta 2023 je v okviru projekta Vozila s poslanstvom prizadetim občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem donirala vozila ter zagotovila brezplačno servisiranje, občini Ljubno pa omogočila uporabo težkega tovornega vozila Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo. Pomoč so dopolnili s finančno podporo družinam, ki so ostale brez domov, številni zaposleni pa so se vključili v prostovoljne akcije na terenu in pri odpravljanju posledic ujm.

Predaja vozil prizadetim občinam v poplavah Foto: Žiga Intihar Skupina že vrsto let podpira tudi razvoj športa in kulture v Sloveniji. Sodeluje z različnimi klubi, organizacijami in dogodki, med drugim s Kolesarskim društvom ROG, Odbojkarskim klubom ACH Volley ter Kolesarskim klubom Novo mesto, ki organizira največji kolesarski dogodek v državi – dirko Po Sloveniji. Skupina zanjo vsako leto zagotavlja več kot 40 vozil znamk iz svojega portfelja, ki omogočajo nemoten potek in organizacijsko podporo celotne prireditve. Svojo podporo namenja tudi kulturi, med drugim kot partner Festivala Ljubljana, enega najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.

Zaposleni so temelj razvoja skupine Emil Frey

Uspeh skupine Emil Frey temelji predvsem na ljudeh – njihovem znanju, zavzetosti in okolju, v katerem lahko dolgoročno rastejo. Skupina ima certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki potrjuje njen odnos do zaposlenih, skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter prizadevanja za ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, kjer se lahko posamezniki razvijajo in uresničujejo svoj potencial.

V razvoj zaposlenih sistematično vlagajo z različnimi izobraževanji, strokovnimi usposabljanji in možnostmi za karierni razvoj. Ob tem zaposlenim ponujajo tudi različne ugodnosti in oblike podpore, ki prispevajo k boljšemu vsakdanu, večji povezanosti ekip in lažjemu usklajevanju zasebnih ter službenih obveznosti.

Posebno pozornost namenjajo tudi mladim in prihodnjim strokovnjakom. S povezovanjem s šolami in izobraževalnimi ustanovami dijakom omogočajo vpogled v sodobno avtomobilsko industrijo, praktične izkušnje ter spoznavanje tehnologij, ki spreminjajo področje mobilnosti. Tako prispevajo k razvoju novih generacij strokovnjakov in krepijo povezavo med gospodarstvom ter izobraževalnim okoljem.

Emil Frey s povezovanjem s šolami in izobraževalnimi ustanovami dijakom omogoča vpogled v sodobno avtomobilsko industrijo, praktične izkušnje ter spoznavanje tehnologij, ki spreminjajo področje mobilnosti. Foto: Saša Despot

Slovenija postaja regionalno središče evropskega omrežja FUSO

Mednarodno vlogo skupine Emil Frey potrjuje prevzem vloge regionalnega stičišča za znamko FUSO v 21 evropskih državah. Slovenija s tem postaja pomembna operativna točka evropskega omrežja in prostor, kjer se povezujejo strokovno znanje, logistika in podpora partnerjem.

Prek novoustanovljenega podjetja Emil Frey Fuso Import bo Slovenija skrbela za distribucijo vozil FUSO, poprodajne aktivnosti in oskrbo z nadomestnimi deli v Sloveniji ter 20 drugih evropskih državah, med njimi v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Poljski, Švici in na trgih jugovzhodne Evrope.

Novo podjetje bo zaposlovalo več kot 25 strokovnjakov s področja mednarodne prodaje in poprodaje ter predstavljalo priložnost za nadaljnji razvoj znanja in kompetenc. Vključevanje v mednarodne procese pomeni prenos izkušenj, pridobivanje novih strokovnih znanj ter krepitev vloge Slovenije znotraj skupine Emil Frey.

FUSO v okviru skupine Emil Frey v Sloveniji krepi svojo vlogo v evropskem omrežju lahkih gospodarskih vozil in povezuje ključne trge ter servisne storitve po vsej Evropi. Foto: Emil Frey

Usmerjeni v prihodnost

Deset let delovanja je priložnost za pogled na prehojeno pot, še bolj pa za jasen pogled naprej. Avtomobilska industrija se hitro spreminja – tehnološko, digitalno in trajnostno –, skupina Emil Frey pa v teh spremembah vidi priložnost za nadaljnjo rast in nadgradnjo svojih storitev.

Cilj ostaja jasen. Ustvariti še bolj povezano, hitrejšo in enostavnejšo uporabniško izkušnjo – od prvega stika s stranko skozi celoten življenjski cikel vozila. Ob tem bo skupina nadaljevala krepitev obstoječega portfelja znamk in razvoj dodatnih mobilnostnih storitev, ki bodo sledile potrebam strank in trga.

Kot poudarja Jožko Tomšič, generalni direktor za skupino Emil Frey v Sloveniji: "Tudi v prihodnje bomo nadaljevali krepitev vseh ključnih stebrov našega delovanja – od prodaje in poprodajnih aktivnosti do notranje organizacije skupine. Osredotočili se bomo na nadgradnjo prodajno-servisnih lokacij, okrepili digitalne rešitve in optimizacijo procesov ter še izboljšali uporabniško izkušnjo tako za stranke kot za naše partnerje. Naš cilj je strankam ponuditi celovito podporo ter utrditi položaj vodilnega avtomobilskega partnerja v Sloveniji."

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