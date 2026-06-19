Miha Hercog novo izbranko že predstavil nekdanji ženi in hčerki

Glasbenika in producenta Miho Hercoga so na tradicionalnem pikniku pod klobuki opazili z novo izbranko, pravnico Nino Namorš, ki je pred kratkim na Instagramu objavila skupno fotografijo in jo opremila s simbolom srca.

A čeprav se govori, da sta par, Miha glede tega ostaja skrivnosten. Za Žurnal24 se je namreč spretno izognil vprašanju, ali sta več kot prijatelja, in dejal: "Tega pa ne vem, boste morali sami ugotoviti, nič ne povem (smeh, op. p.). Lahko povem, da se druživa in da sva prijatelja. Pozna jo tudi hčerka in spoznala jo je tudi Saša. Pravi, da je v redu, navdušena je."

Foto: Instagram

Malce več o njegovi novi izbranki je razkril radijski voditelj Iztok Gartner, ki je na Instagramu objavil skupno fotografijo in zapisal: "Ljubezen je v zraku. S prijateljem Mihom Hercogom sva se na novo zacopala in to tudi na ves glas priznava. On v Nino, jaz pa v Moniko. Samo ljubezen, vedno in povsod."

Sicer 47-letni Miha vse od ločitve od pevke Saše Lendero, s katero ima 17-letno hčerko Ario, v javnosti ni razkrival zasebnega življenja in morebitnih novih ljubezni. Saša je medtem že nekaj časa v zvezi z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom.