V sklepnem dejanju devetega tekmovalnega dneva SP 2026 sta se pomerila dolžnika s prvih tekem, Turčija in Paragvaj. Zadnji je povedel že v drugi minuti, celoten drugi polčas igral z igralcem manj, trpel, a zdržal vse turške napade in vknjižil veliko zmago (1:0), Turki pa po novem porazu nimajo več možnosti za napredovanje. Se pa veselijo gostitelji Američani, ki so si po zmagi nad Avstralijo (2:0) že zagotovili napredovanje. Izbrana vrsta ZDA je mundial odprla z dvema zmagama, kar se ji je zgodilo prvič po letu 1930. Brazilija je pričakovano prepričljivo premagala Haiti s 3:0. Vsi zadetki so padli že v prvem polčasu, dvakrat je v polno meril Šeškov soigralec pri Unitedu Matheus Cunha. Maroko je ugnal Škotsko z 1:0, edini zadetek pa je zgolj po 72 sekundah dosegel Ismail Saibari in poskrbel za kopico rekordov.

Kot zadnja sta se v tem večeru za točke na svetovnem prvenstvu udarila Turčija in Paragvaj. Obe ekipi sta bili v prvem krogu neuspešni, tako da si na dvoboju v Santa Clari v Kaliforniji nista smeli privoščiti novega spodrsljaja. Južnoameriška reprezentanca se mu je izognila, Turki pa po drugem porazu nimajo več možnosti za napredovanje.

Turki so ostali brez možnosti napredovanja. Foto: Reuters Paragvajci so povedli že v drugi minuti z golom Matiasa Galarze, ob koncu prvega polčasa pa doživeli udarec. Prvič v zgodovini prvenstev je bil zaradi novega pravila – prekrivanje ust ob "nagovarjanju tekmeca" – izključen Miguel Almiron.

Turki so imeli tako celoten drugi polčas številčno prednost, pripravili so si mnoge priložnosti, a mreže jim še na drugi zaporedni tekmi ni uspelo zatresti.

Nov poraz pomeni, da so še pred zadnjo tekmo skupinskega dela, ki jo bodo igrali proti Američanom, ostali brez možnosti napredovanja. V tem pogledu so se pridružili Haitiju.

Junak srečanja je postal Šeškov soigralec

Petkratni svetovni prvaki Brazilci so dočakali prvo zmago na SP 2026 in se zavihteli na vrh skupine C. Veliko prednost pred Haitijem (3:0) so si v Philadelphii priigrali že v prvem polčasu. Dvakrat je v polno meril Matheus Cunha, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, enkrat pa je bil uspešen zvezdnik Reala Vinicius Junior, ki je pred tem prispeval še asistenco. Cunha je Brazilijo popeljal v vodstvo z 1:0 tik pred prvim hidracijskim odmorom.

Vinicius Junior je dosegel zadetek tudi na drugi tekmi Brazilije na SP 2026. Foto: Reuters

Za slabšo voljo Carla Ancelottija je poskrbela poškodba Raphinhe, ki je moral igrišče zapustiti v 39. minuti.

V drugem polčasu Brazilci niso več tako nevarni, dve zreli priložnosti so imeli tudi nogometaši Haitija. V 65. minuti je vstopil v igro tudi mladi napadalec Endrick in debitiral na SP. Le 13 minut pozneje je zatresel mrežo Haitija, a se veselil le nekaj sekund, saj je bil gol zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen.

Brazilski navijači, ki spremljajo dvoboj v Riu de Janeiru, so lahko tokrat bistveno boljše volje kot na srečanju proti Maroku. Foto: Reuters

Tako je ostalo pri rezultatu 3:0, Haiti, ki je po drugem zaporednem porazu izgubil vse možnosti za napredovanje, pa se je vsaj v drugem več kot dostojno upiral Južnoameričanom. Skupno razmerje v strelih na gol je znašalo le 8:7 v korist Brazilcev.

Saibari potreboval le 72 sekund

Nogometaši Maroka so se s tesno zmago nad Škotsko (1:0) v Foxboroughu v Massachusettsu približali napredovanju med 32 najboljših. Znova je bil junak Ismael Saibari. Napadalec PSV je z zadetkom navdušil že proti Braziliji, zdaj je zadel še proti Škotski. Ponovno po podaji Brahima Diaza, tokrat že po 72 sekundah, s čimer je poskrbel tako za najhitrejši zadetek na tem SP 2026 kot tudi najhitrejši zadetek Maroka v zgodovini svetovnih prvenstev. Maročani so zgodnjo prednost zadržali do konca in postavili nov afriški rekord. To je bila namreč že šesta zaporedna tekma skupinskega dela svetovnega prvenstva, na kateri so bili neporaženi (tri zmage, trije remiji).

Ismael Saibari je odločil zmagovalca že v drugi minuti srečanja. V 49. minuti je zatresel še okvir vrat. Foto: Reuters

Saibari je postal šele drugi Afričan, ki je zadel v polno na uvodnih dveh nastopih na svetovnem prvenstvu. To je uspelo le še Egipčanu Mohamedu Salahu na SP 2018.

Otočani so računali na bučno podporo navijačev, a jim tudi to ni pomagalo za kaj več kot minimalni poraz. V drugem polčasu so bili najbližje izenačenju v 87. minuti, ko je zapravil priložnost Scott McTominay, nekajkrat pa so protestirali pri sodniku iz Uzbekistana, češ da bi moral pokazati na belo točko.

Navijači Škotske so sicer osvojili srce Bostona in njegovih prebivalcev. Ocenjuje se, da je mesto v obdobju pred dvema tekmama skupinskega dela škotske reprezentance obiskalo približno 50 tisoč škotskih navijačev.

Škotska še ostaja v igri za napredovanje, a jo v zadnji tekmi skupinskega dela čaka dvoboj z Brazilijo. Foto: Reuters

Devon Savage iz pivovarne Boston Beer, ki je lastnik pivnice Samuel Adams, je dejal, da je tartanska vojska izpraznila vse njihove zaloge. "Za primerjavo, od četrtka do nedelje so škotski navijači spili štirikrat več bostonskega lagerja, kot ga porabimo med tipičnim štiridnevnim prazničnim obdobjem, kot je 4. julij." Številni drugi lokalni pubi so prav tako poročali o rekordni prodaji, s čimer so presegli večje dogodke, kot sta Super Bowl in dan svetega Patrika. "Ko bodo Škoti odšli, bo to dan žalovanja. Zdaj ste del Bostona."

Američanom je to uspelo le še leta 1930

Američani so podobno kot na prvi tekmi proti Paragvaju povedli po avtogolu tekmeca. Foto: Reuters Nogometaši ZDA ostajajo hit letošnjega mundiala. Z novo zmago so si že po dveh krogih zagotovili napredovanje med 32 najboljših. V prvem nastopu so nadigrali Paragvaj (4:1), tokrat pa so, čeprav niso mogli računati na najboljšega igralca Christiana Pulišića (poškodba mečne mišice), vzeli mero še Avstraliji (2:0). Ta je v prvem krogu spravila v slabo voljo Turčijo (2:0), tokrat pa naletela na pretrd oreh.

Izbranci Mauricia Pochettina so na igrišču zagospodarili do te mere, da so prvi polčas dobili z 2:0. Prvič so mrežo kengurujev zatresli v 11. minuti, ko je po levi strani prodrl Folarin Balogun. Dvakratni strelec na tekmi s Paragvajem je podal pred vrata. Nevaren položaj je skušal razčistiti Cameron Burgess, a je bil nespreten in zatresel lastno mrežo. Američani so tako podobno kot proti Paragvaju povedli po avtogolu tekmeca. To je bil sicer že sedmi avtogol na tem SP, več jih je bilo zgolj na SP 2018 (12).

Tudi v nadaljevanju so ZDA povzročile veliko težav Avstralcem, ki so si privoščili nekaj ostrih prekrškov, prejeli tudi dva rumena kartona, ob koncu prvega dela pa so premoč na zelenici kronali še z drugim golom. V polno je zadel Alex Freeman. Sprva je bil zadetek zaradi domnevnega nedovoljenega položaja razveljavljen, a je posredoval VAR, glavni sodnik Felix Zwayer pa je spremenil odločitev.

Veselje Američanov po drugem zadetku, ki je bil sprva razveljavljen, a je nato sodnik spremenil odločitev. Foto: Reuters

Američani so prvi polčas dobili z 2:0, v drugem delu pa se rezultat, čeprav so takrat Avstralci pokazali drznejšo igro v napadu, ni spreminjal. ZDA so prvenstvo odprle z dvema zmagama, kar se jim je pred tem v zgodovini zgodilo le enkrat. Le na uvodnem SP 1930. Napredovanje med 32 najboljših si je tako po Mehiki zagotovila še druga sogostiteljica. Ker kaže odlično tudi Kanadi, velja v izločilnem delu pričakovati vse tri sogostiteljice.

Najboljši strelci: 3 - David (Kanada), Messi (Argentina)

2 - Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Cunha (Brazilija), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Saibari (Maroko), Vinicius (Brazilija)

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SP 2026, 9. tekmovalni dan:

19. junij, petek (+ še tri jutranje tekme):

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine C

Lestvica skupine D