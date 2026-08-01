Načrt Čeferina uspel: konec je, Infantino klavrno pogorel

Evropska grožnja z bojkotom, ki jo je Uefa z vsemi njenimi članicami pod vodstvom Aleksandra Čeferina lansirala v četrtek, je dosegla svoj namen. Ob številnih protestih proti spornemu predlogu o prodaji deleža pri trženju komercialnih pravic za prihodnja svetovna prvenstva je prvi mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino sprejel odločitev, da opusti idejo.

Gianni Infantino je v izjavi za javnost dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. "Naš namen je bil vedno in vedno bo, da smo združeni in se in izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan."

"Po tem, ko smo skrbno poslušali vsa mnenja, je postalo jasno, da je projekt izzval delitve, ki, ne glede na stopnjo podpore, niso več v interesu cilja, ki smo ga z njim želeli doseči," je sporočil Infantino.

Uefa sprožila plaz kritik

Fifa je v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE, ki naj bi s tujimi vlagatelji nogometu zagotovila več kot štiri milijarde dolarjev svežega kapitala. Glavni očitek novici je bilo dejstvo, da je to storila brez posvetovanja s članicami, pa tudi strah pred vplivom na nogomet, ki bi ga pridobili zasebni vlagatelji, saj podrobnosti niso znane.

55 članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Evropska grožnja z bojkotom je spodbudila tudi preostale kritike predloga. Foto: Guliverimage

Napovedali so bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Prvič bi lahko to veljalo že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Dan pozneje sta Azijska nogometna zveza (AFC) in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) v boju proti predlogu podprli Uefo.

Načeti odnosi tudi znotraj Fife

Vse glasnejše so bile tudi kritike znotraj Fife. Dodaten udarec za Infantina je predstavljal odstop njegovega dolgoletnega svetovalca Carlosa Cordeira, nekdanjega predsednika Nogometne zveze ZDA, ki je načrt označil za slab posel za nogomet. Kritičen naj bi bil tudi Fifin operativni direktor Kevin Lamour, kar je dalo slutiti, da predsednik Fife pri enem svojih največjih projektov nima podpore niti znotraj lastne organizacije. Gianni Infantino izgublja tudi podporo znotraj lastne organizacije. Foto: Reuters

Čeprav je Infantino poudaril, da je bil namen projekta, da zagotovi dodatna sredstva za razvoj nogometa po svetu, je način priprave predloga sprožil številne pomisleke. Kritiki so opozarjali na pomanjkanje preglednosti, odsotnost posvetovanja z nacionalnimi zvezami ter nevarnost, da bi zasebni kapital pridobil vpliv na največja nogometna tekmovanja.

Neuspeh projekta pomeni enega največjih porazov Infantina, odkar je leta 2016 prevzel vodenje Fife. Mednarodni mediji poročajo, da je njegov položaj prvič resneje načet, saj naj bi nekatere konfederacije že razmišljale o iskanju protikandidata na prihodnjih predsedniških volitvah.