Slavko Vinčić dobil novo nalogo na SP 2026

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je prejšnji teden na SP 2026 delil pravico na srečanju med Brazilijo in Marokom (1:1). Drugič bo na delu v noči na torek, ko bo sodil dvoboj drugega kroga v skupini J med Jordanijo in Alžirijo.

Ob odsotnosti nogometašev slovenske barve na SP 2026 branijo sodniki. Slavko Vinčić, ki mu pomagata Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, so bili v uvodnem krogu na delu na stadionu MetLife na dvoboju med Brazilijo in Marokom (1:1).

Tudi v drugo ne bodo sodili ekipama iz Evrope. Tokrat jim je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) dodelila nalogo, da sodijo na dvoboju v skupini H med Jordanijo in Alžirijo. Obe ekipi sta v prvem krogu izgubili. Jordanija proti slovenski sosedi Avstriji (1:3), Alžirija pa proti branilcem svetovnega naslova Argentini (0:3), za katero je dosegel vse tri zadetke Lionel Messi. Dvoboj bo odigran na stadionu Levi's v Santa Clari, ki leži v bližini San Francisca.