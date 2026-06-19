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Avtor:
R. P.

Petek,
19. 6. 2026,
21.37

Osveženo pred

10 minut

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Slavko Vinčič SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Petek, 19. 6. 2026, 21.37

10 minut

Slavko Vinčić dobil novo nalogo na SP 2026

Avtor:
R. P.

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić bo drugo tekmo na SP 2026 sodil v noči na torek. | Foto Reuters

Slavko Vinčić bo drugo tekmo na SP 2026 sodil v noči na torek.

Foto: Reuters

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je prejšnji teden na SP 2026 delil pravico na srečanju med Brazilijo in Marokom (1:1). Drugič bo na delu v noči na torek, ko bo sodil dvoboj drugega kroga v skupini J med Jordanijo in Alžirijo.

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Ob odsotnosti nogometašev slovenske barve na SP 2026 branijo sodniki. Slavko Vinčić, ki mu pomagata Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, so bili v uvodnem krogu na delu na stadionu MetLife na dvoboju med Brazilijo in Marokom (1:1).

Tudi v drugo ne bodo sodili ekipama iz Evrope. Tokrat jim je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) dodelila nalogo, da sodijo na dvoboju v skupini H med Jordanijo in Alžirijo. Obe ekipi sta v prvem krogu izgubili. Jordanija proti slovenski sosedi Avstriji (1:3), Alžirija pa proti branilcem svetovnega naslova Argentini (0:3), za katero je dosegel vse tri zadetke Lionel Messi. Dvoboj bo odigran na stadionu Levi's v Santa Clari, ki leži v bližini San Francisca.

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