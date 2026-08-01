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Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
1. 8. 2026,
13.48

Osveženo pred

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Natisni članek
Bližnji vzhod ZDA Vojna v Iranu Donald Trump

Sobota, 1. 8. 2026, 13.48

14 minut

Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem Vzhodu

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Iran | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iranska vojska je ZDA danes očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji, naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: 

13.44 Neznani izstrelek poškodoval tanker ob obali Omana
11.19 Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem Vzhodu

13.44 Neznani izstrelek poškodoval tanker ob obali Omana

Ob obali Omana je neznani izstrelek zadel tanker in poškodoval njegov strojnico, je danes sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. 

Incident se je zgodil približno 20 kilometrov od obale pri kraju Lima v Omanu. Posadka plovila je ob tem sporočila, da je neznani izstrelek povzročil škodo v strojnici plovila, v incidentu pa nihče ni bil poškodovan. 

Do incidenta je prišlo v času povečanih napetosti med ZDA in Iranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. Iran od začetka vojne 28. februarja nadzoruje plovbo skozi ožino ter od ladij zahteva dovoljenja in plačilo pristojbin za prehod.

Iranska revolucionarna garda je v zadnjih dneh napadla in ustavila več plovil, ki so želela prečkati ožino, ter zatrdila, da ima Iran nad območjem popoln nadzor. Po podatkih podjetja za spremljanje pomorskega prometa Kpler se je promet skozi Hormuško ožino v zadnjem času močno zmanjšal, še navaja AFP.

11.19 Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem Vzhodu

Iranska vojska je ZDA danes očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji, naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. 

Vodja osrednjega poveljstva iranske vojske Ali Abdolahi je danes dejal, da se ZDA "hitro pomikajo po poti stopnjevanja napetosti v regiji". Države, ki bi po njegovih besedah služile kot "obrambni ščit za kriminalno in agresivno Ameriko", bodo po njegovem opozorilu "zajeli plameni vojne".

Iranska vojska podrobnosti o tem, na katere države v regiji se opozorilo nanaša, ni navedla. Izjava sicer prihaja po novih grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki naj bi po poročanju ameriških medijev razmišljal o novih obsežnih napadih na Teheran že ta konec tedna.

Iz Kuvajta medtem poročajo o jutranjih napadih iranskih brezpilotnih letalnikov na državo. Pri napadih naj bi zaradi padajočih ostankov dronov nastala materialna škoda. Kuvajt sicer gosti ameriška vojaška oporišča, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju med Washingtonom in Teheranom ponovno poslabšale, potem ko naj bi iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini, ki je strateško pomembna plovna pot za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji.

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