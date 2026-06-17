Angleži v imenitnem derbiju boljši od Hrvatov, Portugalci le do točke

Sedmi dan na svetovnem prvenstvu je prinesel enega od vrhuncev skupinskega dela turnirja. V Arlingtonu, predmestju Dallasa, sta se namreč v uvodni tekmi skupine L pomerili Anglija in Hrvaška in poskrbeli za poslastico. Če so se Hrvati po dveh zadetkih Harryja Kana v prvem polčasu še vrnili v igro z goloma Martina Baturine in Petra Muse, je drugi polčas pripadel Otočanom, ki so z goloma Juda Bellinghama in Marcusa Rashforda slavili s 4:2. Pred tem smo videli novo presenečenje, tako kot Španija proti Zelenortskim otokom je le točko proti avtsajderju Kongu v skupini K osvojila tudi Portugalska (1:1). Ponoči sta na sporedu še obračuna Gana - Panama in Uzbekistan - Kolumbija.

SP 2026, 7. tekmovalni dan:

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

Arlington je gostil evropsko poslastico, saj sta svojo pot na svetovnem prvenstvu začeli Hrvaška in Anglija. Zvezdniški reprezentanci sta prikazali imeniten spektakel. Otočane je že v 12. minuti v vodstvo z bele točke popeljal Harry Kane. Najstrožjo kazen je sodnik Clement Turpin Angležem dosodil po nespretnem prekršku hrvaškega kapetana Luke Modrića, je pa Kanu prvi poskus z enajstih metrov ubranil Dominik Livaković, ki pa je golovo črto zapustil prezgodaj, zato je bilo treba strel ponoviti. Angleški kapetan Kane v drugo ni naredil napake.

Hrvati so izenačili v 36. minuti, ko je Jordana Pickforda premagal Martin Baturina, šest minut kasneje pa so spet vodili Otočani, strelec pa zopet Kane, tedaj je streljal z glavo. Polčas se je vseeno končal z neodločenih 2:2, saj je v peti minuti sodnikovega dodatka, tik pred odmorom hrvaške navijače osrečil še Petar Musa.

Harry Kane je dvakrat zatresel hrvaško mrežo. Foto: Reuters

A drugi polčas je po menjavah v obeh reprezentancah pripadel Angliji, za zanesljivo zmago treh levov sta poskrbela Jude Bellingham (47. minuta) in Marcus Rashford (86.).

Portugalci le do točke proti avtsajderju

Cristiano Ronaldo igra že šesti mundial. Foto: Reuters Lionel Messi se je pri 38 letih na uvodni tekmi svojega šestega mundiala podpisal pod hat-trick, že šestič pa je na največji nogometni oder stopil tudi Cristiano Ronaldo. In 41-letni Portugalec je bil vselej dodatno motiviran, ko je bilo treba odgovoriti največjemu rivalu. Pa še manjka mu svetovna lovorika.

Portugalska je od prve minute začela z obleganjem gola Konga, imela po šestih minutah žogo v svoji posesti 86-odstotkov časa in je premoč tudi kronala z zadetkom. Pedro Neto je podal v kazenski prostor, Joao Neves pa s strelom z glavo zatresel mrežo. V nadaljevanju polčasa Portugalska ni imela več strela. In bila je kaznovana. V zadnji akciji, v peti minuti sodnikovega dodatka je po podaji Arthurja Masuakuja z glavo zadel nogometaš Newcastla Yoane Wissa.

Nebeški skok in Yoane Wissa je v zadnji akciji prvega polčasa zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Po desetih minutah drugega polčasa smo videli dve dramatični situaciji: Joao Cancelo je zadel, a gol zaradi prepovedanega položaja ni veljal, zatem pa je Cadric Bakambu zatresel okvir vrat. V 69. minuti je imel zlato priložnost Francisco Conceicao, a se je odločil za podajo Ronaldu, ki pa ni bil v dobrem položaju in je slabo zadel žogo in streljal mimo vrat. Nekaj minut pozneje je Ronaldo zgrešil še enkrat. Ob koncu tekme pa še Bruno Fernandes.

V noči na četrtek bosta odigrana še druga dva obračuna v skupinah K in L. Gana se bo pomerila s Panamo, nato bosta prve točke lovila še Uzbekistan in Kolumbija.

SP 2026, 7. tekmovalni dan:

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

18. junij, četrtek

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L