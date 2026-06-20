Paragvajski nogometaš Miguel Almiron je postal prvi igralec, ki je bil na svetovnem prvenstvu izključen zaradi kršitve novega pravila, ki igralcem prepoveduje pokrivanje ust med stikom z nasprotnikom. Tekmo proti Turčiji je končal ob koncu prvega polčasa, a so Paragvajci kljub igralcu manj zdržali pritiske tekmeca in zmagali z 1:0.

V drugem krogu skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva so gledalci na tekmi med Paragvajem in Turčijo prvič na mundialih videli uporabo novega pravila. Ta predvideva, da nogometaš, ki si na igrišču med tekmo med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrije usta, prejme rdeči karton – z namenom preprečevanja rasizma v nogometu.

Na obračunu v Kaliforniji si je zaradi novega pravila tik pred iztekom prvega polčasa predčasno pot pod prho prislužil Paragvajec Miguel Almiron, ki si je med "pogovorom" s turškim branilcem Mertom Müldürjem pokril usta. Glavni sodnik Ivan Barton je rdeči karton pokazal po ogledu posnetka VAR.

Paragvajci so kljub igralcu manj zdržali in zmagali, Turki pa ostali brez možnosti napredovanja. Foto: Reuters

Fifa s predsednikom Giannijem Infantinom sta se za uvedbo tovrstne prakse odločila po obtožbah Realovega Viniciusa Juniorja, da ga je njegov tekmec iz Benfice Gianluca Prestianni žalil na rasistični podlagi, medtem ko si je usta pokril z majico.

Paragvajci so sicer povedli v drugi minuti, v drugem delu pa trpeli, a zdržali turške napade in si priigrali tesno zmago. Turki so po drugem porazu brez doseženega gola ostali brez možnosti za napredovanje iz skupine.