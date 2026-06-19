Hakimi na sodišču zaradi obtožbe posilstva ženske

Maroški reprezentant in igralec francoskega nogometnega velikana PSG Achraf Hakimi se bo znašel na sodišču zaradi obtožbe posilstva ženske. Kapetan maroške reprezentance, ki jo opolnoči v Foxboroughu v ZDA čaka tekma mundiala proti Škotski, naj bi februarja 2023 posilil mlado žensko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francosko pritožbeno sodišče v Versaillesu je potrdilo, da bo proti maroškemu nogometnemu zvezdniku Hakimiju potekalo sojenje zaradi posilstva takrat 24-letne ženske. Hakimi obtožbe zanika.

"Na to sojenje čakam že od prvega dne. In zdaj ga čakam z nestrpnostjo. Končno bom lahko spregovoril," je na družbenih omrežjih zapisal branilec. "Pravosodni sistem me je pogledal v oči in rekel, da če ne bi bil slaven, ne bi bilo primera," je 27-letni Hakimi potožil v izjavi.

"Odločil sem se, da bom molčal. A to ni bilo prav, kajti napačno sem predvideval, da bodo ohranitev dostojanstva, potrpežljivost in zaupanje v pravosodni sistem zagotovili sprejemanje pravih odločitev. Danes se zgodba, ki ni moja, pripoveduje na račun moje družine, mojega življenja in predvsem resnice. Včasih se počutim, da sem postal lahka tarča," je še zapisal Hakimi.

Konec februarja 2023 je 24-letna ženska, najprej odšla na policijsko postajo v Val-de-Marne, kjer je prijavila posilstvo.

"Sojenje so odredili na podlagi obtožbe, ki temelji izključno na besedah ženske, ki je ovirala vse preiskave, zavrnila zdravniške preglede in teste DNK, zavrnila analizo svojega mobilnega telefona in imenovanje ključne priče," se je odzvala igralčeva odvetnica Fanny Colin. Vendar pa sodišče primera ni zavrglo in je razpisalo sodni narok.

Po navedbah policijskega vira je odvetnica tožnice trdila, da jo je igralec poljubil, se je neprimerno dotaknil in nato posilil.

Maroški reprezentant, ki je bil ključni član izbrane vrste, ki se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, se je leta 2021 pridružil Parižanom, kjer je zdaj pomočnik kapetana.

Pred tem je igral za Borussio Dortmund in Inter Milan. V sezoni 2017/18 je bil član Real Madrida, nato pa je kot posojeni igralec Reala dve sezoni preživel pri Borussii.

Hakimi je trenutno z reprezentanco na mundialu v ZDA. Maročani so za začetek SP v skupini C v New Jerseyju remizirali z Brazilijo (1:1). V prve pol ure so si pripravili več priložnosti in povzročali velike težave raztresenim Brazilcem, za malenkost je nekaj minut kasneje zgrešil tudi prvi zvezdnik te afriške reprezentance Hakimi.

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