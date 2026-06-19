Tudi navijači ne odobravajo spornih odmorov za osvežitev

Mednarodna nogometna zveza Fifa je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti vsiljeni "odmori" niso všeč.

V drugem tednu nogometnega turnirja je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za tri minute prekinil tekmo, približno 22 minut po začetku vsakega polčasa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glasno žvižganje se je slišalo tudi v četrtek po lokalnem času med drugo tekmo skupinskega dela med sogostiteljico Kanado in Katarjem v Vancouvru. Kanadčani so sicer slavili s 6:0.

Pred tem, na tekmi med Češko in Južno Afriko (1:1) v Atlanti je bilo nezadovoljstvo navijačev bistveno bolj izrazito kot med tekmo med Španijo in Zelenortskimi otoki (1:1).

Glasno nasprotovanje temu novemu ukrepu se je pojavilo tudi med tekmo Švica - Bosna in Hercegovina (4:1) v Inglewoodu, pa tudi v sredo po lokalnem času med tekmo Anglija - Hrvaška (4:2) v Arlingtonu in Gana - Panama v Torontu.

Fifa je namreč uvedla novost, zaradi katere so prvič v zgodovini SP tekme obvezno razdeljene na štiri dele. Uvedba tako imenovanih triminutnih prekinitev za osvežitev v vsakem polčasu je uradno utemeljena s skrbjo za zdravje igralcev, vendar vse bolj postaja jasno, da za potezo stojijo predvsem finančni in komercialni interesi.

S to novostjo so pri Fifi dva polčasa spremenili v format štirih četrtin, gre za format, ki ga Američani zelo dobro poznajo iz drugih športov, kot sta košarka in ameriški nogomet.

Doslej takšnih "četrtin" in prekinitev nogomet ni poznal. Kljub nesporni potrebi po zaščiti športnikov in preprečevanju telesne izčrpanosti se pojavlja dvom o namenih pravila, saj gre za obveznost, ki je postala splošna in velja tudi za tekme v hladnejšem podnebju, kjer obremenitve igralcev zaradi vročine niso tako izrazite.

Po navedbah svetovne federacije so odmore vpeljali zaradi skrbi za zdravje igralcev. Ker pa televizijske postaje odmor izkoristijo tudi za dodatno priložnost za predvajanje reklam, so se pojavile kritike in razplamtela se je razprava o komercialni zlorabi tega pravila.

Poleg tega ti dodatni premori pogosto opazno motijo tok igre, čeprav nekateri trenerji na to novost gledajo pozitivno, saj jim omogoča večji vpliv na tekmo, navaja dpa.

Evropska nogometna zveza Uefa je v zvezi s tem že sporočila, da v tekmovanjih pod njenim okriljem obveznih premorov ne namerava uvesti.

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