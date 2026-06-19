Škandal v Argentini: voditeljica poročala o smrti Messijevega očeta, novica je bila lažna

Lionel Messi je ob uvodu na svetovno prvenstvo ob sioki zmage Argentino nad Alžirijo (3:0) dosegel hat-trick, a kljub uspešni otvoritvi se je že med tekmo boril s solzami, ki so jih med tekmo ujeli fotografi. Kasneje se je izvedelo, da je bil vzrok za njegove solze resno zdravstveno stanje njegovega očeta Jorgeja. Celotni zgodbi je sledilo nadaljevanje, v katerem je morala argentinska voditeljica Florencia Pena zaradi neprofesionalnosti zapustiti službo.

Potem ko je v 18. minuti zadel otvoritveni gol proti Alžiriji, so 38-letnika obkrožili soigralci, ki so slavili, preden so ga opazili, kako si briše solze na majici. "Zakaj sem jokal? To je bilo nekaj, kar ni bilo povezano z nogometom," je dejal Messi. "Preživel sem nekaj težkih dni, a sem hvaležen celotni delegaciji in soigralcem, ker so mi vedno stali ob strani in mi dajali veliko moči, da sem to prebrodil," je takrat dejal Messi, kasneje pa se je izkazalo, da je bil razlog zdravstveno stanje njegovega očeta.

Messijeva družina je v četrtek izdala izjavo za javnost, v kateri je pojasnila, da ima Jorge zdravstvene težave, potem ko so njegovega sina videli v solzah med zmago Argentine. Preden pa je družina sploh lahko podala izjavo, je voditeljica Florencia Pena gledalcem v oddaji "El Show del Verano" na televiziji Luz TV povedala: "Nočem sporočati slabih novic, toda Messijev oče je pravkar umrl." V svoji objavi v živo je Pena dodala: "Sredi svetovnega prvenstva bo moral oditi domov."

💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.



➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.



"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026

Izkazalo se je, da so bile njene informacije napačne, zaradi česar se je opravičila za napako in dejala, da se "globoko sramuje" tega, kar se je zgodilo. Nato je odstopila iz svojegadelovnega mesta. "Družini Messi se opravičujem za grozen trenutek, ki ga doživlja. Globoko me je sram, da sem bila prenašalka te bolečine," je dejala.

"Moram pojasniti, da sem do te lažne informacije prišla med oddajo v živo. Produkcijska ekipa jo je potrdila in verjela sem jim. Kljub temu prevzemam svoj del odgovornosti za napako in zato sem se odločila odstopiti in prekiniti sodelovanje s televizijo Luzu. Še enkrat se iskreno opravičujem, naredila sem napako," je dodal Pena. Medtem ko se je lažna novica širila po internetu, je Pena nekaj trenutkov pozneje v etru poskušal omiliti situacijo: "Kroži veliko govoric, vse je na omrežju X, tega ni potrdil noben medij, to pojasnjujemo za vsak slučaj."

🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️



"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.



"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.



"In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Po oddaji je vidno pretresena v intervjuju za America TV ponovila, kako zgrožena je bila nad svojo napako. "Bila sem v oddaji v živo. Nimam telefona ali računalnika, nisem imela pojma, kaj se dogaja. Produkcijska ekipa mi je rekla: 'To se dogaja'. Ponovila sem, nato pa so rekli: 'Počakajte, počakajte, ni bilo potrjeno'. Vsa se tresem. Tako me je sram, to se mi še ni zgodilo," je dejala Pena, ko je zapuščala studio.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Izjavo je podala tudi televizijska postaja Luzu TV. "Globoko obžalujemo incident, ki se je zgodil v našem programu. Za našo televizijo je nesprejemljivo objavljati občutljive informacije brez temeljitega predhodnega preverjanja. Posledično se je vodstvo Luzu TV odločilo prekiniti sodelovanje z vsemi odgovornimi osebami, Florencia Pena pa se je odločila za odstop. Ponovno poudarjamo svojo zavezanost odgovorni, strogi in spoštljivi komunikaciji," so zapisali v izjavi.

Izjavo podala tudi Messijeva družina

Messijeva družina je sicer v četrtek sporočila, da Jorge, čeprav ni dobro, okreva. "Družina Messi obvešča javnost, da se Jorge sooča z zdravstvenimi težavami. Trenutno je pod zdravniško oskrbo, okreva in njegovo stanje se v danih okvirih ugodno razvija," so navedli. "Glede na poročila, govorice in ugibanja, ki so se razširila v zadnjih urah, želi družina izraziti globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja občutljivosti, spoštovanja in spodobnosti, s katerimi so se posamezniki lotili situacije, ki je strogo zasebna in družinska zadeva. Le njegova ožja družina ima resnične in natančne informacije o Jorgejevem stanju."

Na prvi tekmi se je podpisal pod hat-trick. Foto: Reuters

68-letni Jorge je sicer tudi Lionelov agent in poslovni menedžer, ki nadzira njegov večmilijonski poslovni imperij. "Zato nobena različica, izjava ali informacija, ki ne prihaja od same družine in njenih uradnih kanalov, ne sme biti veljavna ali resnična. V takšnih trenutkih prosimo za odgovornost, preudarnost in človečnost. Zdravje posameznika in mir njegovih bližnjih ne smeta biti predmet špekulacij ali neodgovornega medijskega senzacionalizma. Iskreno cenimo izraze podpore, spoštovanja in skrbi, ki smo jih prejeli, in prosimo, da se med tem postopkom spoštuje zasebnost, zaupnost in intimnost Jorgeja in celotne njegove družine. Družina bo vse pomembne novice sporočila ob ustreznem času prek ustreznih kanalov," so zaključili v izjavi.

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