Besni Iranci bodo vložili pritožbo

Člani iranske nogometne reprezentance so nezadovoljni z obravnavo na svetovnem prvenstvu. Iranska reprezentanca bo zato pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev, je izjavo tiskovnega predstavnika iranske nogometne zveze navaja francoska agencija AFP.

"Kljub temu, da smo pravočasno in kar nekaj časa vnaprej predložili urnik priprav, smo znova priča omejitvam, ki so jih uvedli organizatorji, kar je vplivalo na izvajanje načrtov strokovnega in tehničnega osebja," je dejal tiskovni predstavnik.

Iran je želel iz baznega tabora v Tijuani v Mehiki odpotovati v ZDA dva dni pred naslednjo tekmo proti Belgiji v nedeljo v Los Angelesu. Vendar iranska zveza trdi, da so ameriške oblasti zavrnile njeno zahtevo.

"Upoštevajoč dejstvo, da bo tekma na sporedu ob 12. uri po lokalnem času v Los Angelesu, je iranska nogometna zveza zaprosila, da ZDA ekipi dovolijo potovanje v Los Angeles dva dni pred tekmo," je dejal tiskovni predstavnik.

"Cilj je bil zagotoviti igralcem dovolj časa, da se prilagodijo razmeram na tekmi, opravijo zadnji trening in dokončajo priprave. Kljub tehničnim razlogom, ki jih je predstavila zveza, so oblasti zahtevo znova zavrnile," so se pridušali pri iranski nogometni zvezi.

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