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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
7.23

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
iranska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Petek, 19. 6. 2026, 7.23

26 minut

Besni Iranci bodo vložili pritožbo

Avtor:
STA

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Iran | Iran bo naslednjo tekmo na prvenstvu igral v nedeljo ob 21.00 po slovenskem času proti Belgiji. | Foto Reuters

Iran bo naslednjo tekmo na prvenstvu igral v nedeljo ob 21.00 po slovenskem času proti Belgiji.

Foto: Reuters

Člani iranske nogometne reprezentance so nezadovoljni z obravnavo na svetovnem prvenstvu. Iranska reprezentanca bo zato pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev, je izjavo tiskovnega predstavnika iranske nogometne zveze navaja francoska agencija AFP.

"Kljub temu, da smo pravočasno in kar nekaj časa vnaprej predložili urnik priprav, smo znova priča omejitvam, ki so jih uvedli organizatorji, kar je vplivalo na izvajanje načrtov strokovnega in tehničnega osebja," je dejal tiskovni predstavnik.

Iran je želel iz baznega tabora v Tijuani v Mehiki odpotovati v ZDA dva dni pred naslednjo tekmo proti Belgiji v nedeljo v Los Angelesu. Vendar iranska zveza trdi, da so ameriške oblasti zavrnile njeno zahtevo.

"Upoštevajoč dejstvo, da bo tekma na sporedu ob 12. uri po lokalnem času v Los Angelesu, je iranska nogometna zveza zaprosila, da ZDA ekipi dovolijo potovanje v Los Angeles dva dni pred tekmo," je dejal tiskovni predstavnik.

"Cilj je bil zagotoviti igralcem dovolj časa, da se prilagodijo razmeram na tekmi, opravijo zadnji trening in dokončajo priprave. Kljub tehničnim razlogom, ki jih je predstavila zveza, so oblasti zahtevo znova zavrnile," so se pridušali pri iranski nogometni zvezi.

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