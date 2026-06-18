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Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Četrtek,
18. 6. 2026,
21.00

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Četrtek, 18. 6. 2026, 21.00

1 minuta

SP 2026 v nogometu, 8. tekmovalni dan

Bosna na zahtevni preizkušnji, na prvi tekmi brez zmagovalca #vŽivo

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

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Češka : Južna Afrika | Južna Afrika in Češka sta remizirali z 1:1. | Foto Reuters

Južna Afrika in Češka sta remizirali z 1:1.

Foto: Reuters

Začel se je drugi krog svetovnega nogometnega prvenstva. V skupini A sta ga z remijem z 1:1 odprla Češka in Južna Afrika. Pravkar pa je v skupini B na sporedu pomemben obračun Švice ter Bosne in Hercegovine, ki tudi v Los Angelesu računa na bučno podporo navijačev. V zgodnjih jutranjih petkovih urah po slovenskem času bosta na delu gostitelja. Kanadčanom bodo nasproti stali Katarci, Mehičane pa čaka obračun z Južno Korejo.

18. junij, četrtek:

Na nogometnem mundialu je čas za drugi krog skupinskega dela, v katerem kar nekaj reprezentanc čaka popravni izpit in lov za prepotrebnimi točkami, ki so jih zapravile ob odprtju svetovnega prvenstva.

Četrtkovo dogajanje se je začelo v Atlanti, kjer sta do prve točke prišla tako Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z izidom 1:1. Čehi so tako kot na prvi tekmi proti Južni Koreji vodili, če so na prvi tekmi nato ostali praznih rok, pa so tokrat v žep pospravili točko. Čehi so povedli že v šesti minuti srečanja, potem ko je kratko, a natančno podajo Alexandra Sojka ob slabem posredovanju obrambe tekmecev izkoristil Michal Sadilek, ki je dosegel svoj drugi reprezentančni zadetek, na prvi tekmi pa ni igral. Čehi so v nadaljevanju držali vodstvo, v 82. minuti pa je završalo med nogometaši in navijači Južne Afrike, saj je v kazenskem prostoru Češke z roko igral Pavel Šulc. Odgovornost z bele pike je prevzel Teboho Mokoena, ki je s strelom v levi kot premagal vratarja Mateja Kovarja in postavil končni izid. 

Teboho Mokoena je zadel za 1:1. | Foto: Reuters Teboho Mokoena je zadel za 1:1. Foto: Reuters

Južnoafričanom zaradi vložka na uvodnem srečanju z Mehiko ni mogel pomagati Themba Zwane, saj je naknadno prejel tri tekme prepovedi.

Tekma je bila druga v zgodovini SP za moške, ko so jo sodile ženske. Američanka Tori Penso je bila glavna sodnica štiri leta po tem, ko je Stephanie Frappart s sojenjem tekme Nemčija proti Kostariki zapisala v zgodovino. Penso ima bogate izkušnje, s katerimi so je zagotovila to vlogo. Med drugim je sodila finale SP za ženske leta 2023 med Španijo in Anglijo, sodelovala pa je tudi na lanskem klubskem SP za nogometaše.

Bosna proti Švici

Pravkar se odvija tekma obeta v skupini B, v kateri imajo vse reprezentance po eno točko. Nasproti si stojita Švica in BiH. Švicarji so za uvod proti Katarju doživeli šok v sodnikovem dodatku in ostali brez načrtovanih treh točk. Nogometaši Bosne in Hercegovine so proti Kanadčanom vodili, a tudi njim ni uspelo zadržati vodstva, na koncu so remizirali (1:1). 

Navijači Bosne pred tekmo s Švico:

Švicarski mediji so poročali, da je tik pred pomembno tekmo zbolel selektor Murat Yakin, šlo naj bi za močnejši prehlad, krive pa bi bile lahko znova klimatske naprave. 51-letnik je kljub temu nared za vodenje reprezentance na današnji tekmi.

Kanadčani proti Katarcem

Kanadčani bodo na delu ob polnoči, ko bodo vlogo favorita v Vancouvru poskušali upravičiti proti Katarcem. Tri ure zatem se bo začel še zadnji četrtkov obračun, v Zapopanu se bodo pomerili Mehičani in Južnokorejci.

Mehičani bodo iskali drugo zmago na prvenstvu. | Foto: Reuters Mehičani bodo iskali drugo zmago na prvenstvu. Foto: Reuters

SP 2026, 8. tekmovalni dan:

18. junij, četrtek (+ še dve jutranji tekmi):
19. junij, petek

Lestvica skupine A

Lestvica skupine B

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