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Avtor:
R. Sp.

Torek,
28. 7. 2026,
18.45

Osveženo pred

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Marc Cucurella SP 2026 SP 2026 SP 2022 v nogometu Španska nogometna reprezentanca Španija

Torek, 28. 7. 2026, 18.45

1 ura, 25 minut

Marc Cucurella izpolnil obljubo izpred SP: njegovo telo po novem krasi tetovaža Luisa de la Fuenteja

Avtor:
R. Sp.

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Marc Cucurella | Marc Cucurella je držal obljubo izpred svetovnega prvenstva. | Foto Reuters

Marc Cucurella je držal obljubo izpred svetovnega prvenstva.

Foto: Reuters

Španski nogometaš Marc Cucurella, eden od junakov španske reprezentance na poti do naslova svetovnega prvaka, je izpolnil noro obljubo, ki jo je dal pred svetovnim prvenstvom. Pred svetovnim prvenstvom je namreč obljubil, da si bo v primeru osvojitve naslova Španija dal tetovažo selektorja Luisa de la Fuenteja.

 Potem ko je Španija v finalu po podaljšku premagala Argentino, je Cucurella na družbenih omrežjih sporočil, da je bila obljuba izpolnjena. Na svojih družbenih omrežjih je delil videoposnetek, na katerem je na roki prikazana sveže narejena tetovaža – majhna karikatura selektorja De la Fuenteja, ki drži pokal svetovnega prvenstva. Tetovaža je delo slavnega umetnika tetoviranja Gange, znanega po sodelovanju z nekaterimi največjimi svetovnimi zvezdniki, kot so LeBron James, Carlos Alcaraz in Georgina Rodríguez.

Poleg nogometnih veščin je Cucurella pritegnil pozornost tudi s svojimi dolgimi lasmi. Pojasnil je, da to ni le del njegove podobe, temveč se za pričesko skriva čustven razlog, povezan z njegovim štiriletnim sinom Mateom, ki ima avtizem in ne govori. Cucurella nosi dolge lase, da ga sin lahko kadarkoli zlahka prepozna na igrišču.

Cucurella je na svetovnem prvenstvu začel vsako tekmo, v zmagi nad Avstrijo (3:0) je zabeležil dve asistenci, z njim v obrambi pa je Španija prejela le en gol. Njegove odlične igre niso ostale neopažene. Med svetovnim prvenstvom je Cucurella postal novi član Real Madrida, ki ga je za 55 milijonov evrov pripeljal iz Chelseaja. 

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