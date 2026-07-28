Predsednik Fife Gianni Infantino se je po javno razkritem sodelovanju z Donaldom Trumpom med nedavno končanim svetovnim prvenstvom znašel pod drobnogledom kongresa v ZDA. Ameriški kongresnik Jamie Raskin od Fife zahteva dokumentacijo o stikih s Trumpovo administracijo, med številnimi zahtevami pa je tudi zaslišanje predsednika svetovne nogometne zveze.

Rdeči karton Folarina Baloguna, ki je bil naknadno razveljavljen, da bi najboljši strelec ZDA lahko zaigral na obračunu osmine finala z Belgijo, bo ostal eden tistih dogodkov, ki so (kljub izpadu Američanov) najbolj zaznamovali letošnje nogometno svetovno prvenstvo.

Ameriški predsednik Donald Trump je sredi turnirja javno potrdil, da je osebno poklical predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina in zahteval ponovno presojo rdečega kartona, zaradi katerega bi moral prvi strelec ameriške reprezentance izpustiti omenjeno tekmo. Donald Trump je javno priznal, da je zaradi zadeve Balogun osebno posredoval pri predsedniku Fife. Foto: Reuters

Trump je v nagovoru javnosti v Ovalni pisarni sicer dejal, da ni izvajal pritiska na vodstvo Fife in njenega predsednika, ampak je zgolj prosil za ponovni pregled sporne zadeve. "Prosil sem le za ponovno presojo, ker sem menil, da ni šlo za prekršek. Nisem mu govoril, kaj morajo storiti. Tega ne morem," je dejal ameriški predsednik, a kljub temu nogometni svet dvignil na noge.

Še isti dan se je z izjavo za javnost oglasil tudi prvi mož Fife Infantino. Potrdil je, da se je na temo spornega rdečega kartona slišal s Trumpom, a zatrdil, da ni imel nobenega vpliva na odločitev disciplinske komisije. Tudi v tem primeru se je bilo težko znebiti občutka, da bo ostalo pri znanem reku: "Psi lajajo, karavana gre dalje." Zdaj se vseeno zdi, da bi pogovori z ameriškim predsednikom za Infantina lahko imeli posledice.

Kdo je obiskoval Trump Tower?

Vodilni demokrat v odboru za pravosodje predstavniškega doma Jamie Raskin od Fife zahteva obsežno dokumentacijo o stikih z Donaldom Trumpom, njegovo administracijo in z njim povezanimi organizacijami. Med drugim želi vpogled v morebitna darila, plačila ali druge ugodnosti, ki bi jih morebiti prejeli Trump ali njegovi sodelavci.

Posebej ga zanimajo tudi evidence obiskovalcev Fifinih pisarn v Trump Towerju na Manhattnu, kjer je svetovna nogometna zveza lani odprla svoje prostore.

Kaj zahteva ameriški kongresnik Jamie Raskin? dokumentacijo o stikih s Trumpom

seznam obiskovalcev Trump Towerja

podatke o darilih

pojasnila o prodaji vstopnic

zaslišanje Infantina

Infantinov odnos z ameriškim predsednikom je sicer predmet razprav že več mesecev. Pozornost je pritegnilo tudi decembrsko žrebanje skupin za letošnje svetovno prvenstvo, na katerem je Trump postal prvi prejemnik nove Fifine nagrade za mir. Jamie Raskin želi tudi zaslišanje Giannija Infantina. Foto: Guliverimage

Na seznamu tudi korupcijske afere in vstopnice

Raskin se v pismu ne osredotoča zgolj na stike s Trumpom. Opozarja tudi na odločitev ameriškega ministrstva za pravosodje, ki je opustilo pregon nekaterih obtožencev v odmevnih korupcijskih preiskavah svetovnega nogometa. Med njimi so bili nekdanji visoki funkcionarji Fife in direktorji športnomarketinških podjetij, ki so bili leta 2015 del ene največjih korupcijskih afer v zgodovini nogometa.

Pod drobnogledom je tudi Fifina politika prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo. Sistem dinamičnega določanja cen je med turnirjem povzročil precej nezadovoljstva med navijači, več ameriških generalnih državnih tožilcev pa že vodi preiskave o domnevno spornih prodajnih praksah. Gianni Infantino Foto: Guliverimage

"Fifa je svoj na novo pridobljeni privilegirani položaj v Trumpovi administraciji razumela kot znak, da lahko izkorišča potrošnike, predvsem z nezakonitim napihovanjem cen in goljufivimi prodajnimi praksami pri prodaji vstopnic za svetovno prvenstvo," je v pismu zapisal Raskin.

Zahteva tudi zaslišanje pred kongresom

V pismu je Raskin Fifi postavil rok do 9. avgusta, do katerega mora predložiti zahtevano dokumentacijo in se dogovoriti za termin razgovora z odborom.

Raskin predvideva tudi zaslišanje Infantina pred kongresnim odborom. Ker demokrati trenutno nimajo večine v predstavniškem domu, kongresnik predsednika Fife brez podpore republikancev sicer ne more prisiliti k pričanju.

Ne glede na razplet preiskave bodo odnosi med Fifo in Združenimi državami ostali pomembni tudi v prihodnjih letih. ZDA naj bi bile glavna gostiteljica ženskega svetovnega prvenstva leta 2031, po uspešni izvedbi letošnjega SP pa se vse pogosteje omenja tudi možnost kandidature za organizacijo moškega svetovnega prvenstva leta 2038.

Fifa se na zahteve Jamieja Raskina za zdaj še ni javno odzvala.