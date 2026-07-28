Francozi potrdili novega selektorja, vrača se legendarno ime

Francoska nogometna zveza (FFF) je sporočila, da je bil Zinedine Zidane po pričakovanju imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. Štiriinpetdesetletni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost je čakal več let.

Na položaju je nekdanji nogometni zvezdnik nasledil Didierja Deschampsa, čigar mandat se je začel leta 2012 in končal v začetku tega meseca, potem ko je Francija na svetovnem prvenstvu zasedla četrto mesto. Deschamps je Francijo popeljal do naslova svetovnih prvakov leta 2018 in do finala štiri leta pozneje.

Zinedine Zidane, ki je bil Deschampsov soigralec ob zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 1998, se je na to vlogo pripravljal vse od odhoda iz španskega velikana Reala leta 2021.

"Vodenje francoske reprezentance je bila edina služba, ki sem si jo želel," je dejal Zidane po predstavitvi na sedežu zveze v Parizu. "V zadnjih štirih ali petih letih sem prejel ponudbe za vodenje klubov, a sem jih vse zavrnil zaradi francoske reprezentance," je dodal.

Zidane bo stopil po stopinjah nekdanjih reprezentančnih soigralcev Laurenta Blanca, ki je reprezentanco vodil med letoma 2010 in 2012, ter Deschampsa. Zidane je z zvezo podpisal pogodbo do leta 2030.

Nekdanji francoski umetnik z žogo, ki je kot igralec osvojil po naslovu svetovnega prvaka osvojil še evropskega (2000), je doslej vodil le en klub, Real Madrid. Med svojim delovanjem na trenerski klopi pri španskem velikanu je ekipo popeljal do treh zaporednih naslovov v ligi prvakov (2016, 2017 in 2018), kar je dosežek brez primere v sodobni zgodovini tega tekmovanja.