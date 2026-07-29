Audi je predstavil povsem novi Q9, največji in najprestižnejši serijski športni terenec v svoji zgodovini. S 5,31 metra dolžine, do sedmimi sedeži ter vrsto tehnoloških novosti – od ukrivljenih digitalnih OLED-luči in samodejnih vrat do panoramske strehe z osvetlitvijo – želi zapolniti vrh ponudbe in se neposredno postaviti ob bok največjim premijskim športnim terencem. Začetna cena v Nemčiji znaša 108 tisoč evrov.

Audi je z modelom Q9 občutno razširil svojo ponudbo športnih terencev in prvič uporabil oznako Q9. Novinec predstavlja novo paradno vozilo znamke ter zapolnjuje vrh ponudbe nad modelom Q7. Pri Audiju poudarjajo, da gre za avtomobil, ki združuje prostornost, razkošje, napredno digitalno tehnologijo in vozno udobje, namenjen pa je predvsem kupcem velikih družinskih oziroma poslovnih športnih terencev.

Poudarki:

Audi prvič predstavlja model Q9, novi vrh ponudbe športnih terencev.

Gre za največji serijski Audi doslej (5,31 m dolžine).

Serijsko ima sedem sedežev, opcijsko šestsedežno postavitev z individualnima sedežema druge vrste.

Prvi Audi s samodejnimi električnimi vrati.

Največja panoramska streha v zgodovini znamke z možnostjo spreminjanja prosojnosti in osvetlitvijo.

Svetovna premiera tridimenzionalno ukrivljenih digitalnih OLED-zadnjih luči.

Novi asistenčni sistemi omogočajo tudi vožnjo brez rok na volanu v podprtih razmerah.

Ob začetku prodaje bo na voljo 3,0-litrski dizelski V6 z močjo 220 kW in blagim hibridnim sistemom MHEV plus.

Začetna cena v Nemčiji znaša 108.400 evrov.

Q9 bodo izdelovali v tovarni v Bratislavi na Slovaškem.

Foto: Audi Foto: Audi

Največji iz Audija do zdaj

“V prihodnje bo slogan Vorsprung durch Technik vse bolj opredeljevala izkušnja v notranjosti vozila, saj avtomobili postajajo veliko več kot le prevozno sredstvo. Za številne naše kupce postajajo mobilni življenjski prostori,” je ob razkritju dejal izvršni direktor Audija Gernot Döllner. “Prav to predstavlja novi Audi Q9 kot paradni model naše ponudbe. Vrhunski materiali, individualna električno nastavljiva sedeža v drugi vrsti in samodejna vrata poudarjajo našo zavezanost kakovosti notranjosti. V kombinaciji z najnovejšimi asistenčnimi sistemi za voznika in celovito uporabniško izkušnjo je jasno, v katero smer razvijamo znamko Audi.”

Novi Q9 je s 5,31 metra dolžine, 2,21 metra širine in medosno razdaljo 3,14 metra največji Audi doslej. Oblikovno ostaja zvest aktualnemu oblikovalskemu jeziku znamke, vendar z bolj pokončno silhueto in izrazito mogočnim sprednjim delom poudarja prestiž in prostornost. Kupci bodo lahko izbirali med bolj elegantno izvedbo Advanced in športneje zasnovano različico S line, na voljo pa bodo tudi platišča s premerom do 23 palcev.

Serijsko sedem, doplačljivo šest sedežev, vrata se bodo lahko odpirala sama

Ena glavnih prednosti novega modela je notranjost. Serijsko je Q9 opremljen s sedmimi sedeži, pri čemer imajo vsi trije sedeži v drugi vrsti pritrdilna mesta isofix. Audi bo ponudil tudi razkošnejšo šestsedežno različico z dvema individualnima električno nastavljivima sedežema v drugi vrsti, ki ustvarjata občutek poslovnega razreda. Električno se zlagajo tudi sedeži v tretji vrsti, prednja sedeža pa sta lahko opremljena še s prezračevanjem in masažno funkcijo.

Pomembna novost so samodejna električna vrata, ki jih Audi prvič uvaja v serijski model. Ta se odpirajo in zapirajo samodejno ter naj bi olajšala vstopanje in izstopanje.

Foto: Audi Foto: Audi

Za največji Audijev SUV tudi največja panoramska streha

V kabini izstopa tudi največja panoramska steklena streha, kar jih je Audi doslej vgradil v svoj avtomobil. Steklena površina presega 1,5 kvadratnega metra, opcijsko pa omogoča elektronsko spreminjanje prosojnosti in celo osvetlitev stekla, katere barva se prilagaja ambientalni osvetlitvi notranjosti.

Velik poudarek so v Ingolstadtu namenili tudi svetlobni tehniki. Q9 kot prvi Audijev model uporablja tretjo generacijo digitalnih OLED-zadnjih luči z ukrivljenimi tridimenzionalnimi svetlobnimi moduli. Ti naj bi omogočali večjo vidnost in nove oblikovalske možnosti. Novost so tudi smerniki, ki ponoči na tla projicirajo svetlobni simbol zavijanja in tako dodatno opozorijo druge udeležence v prometu.

Začetek s trilitrskim šestvaljnim dizelskim motorjem

Za vozno dinamiko bo ob začetku prodaje skrbel trilitrski šestvaljni dizelski motor TDI z močjo 220 kilovatov in 630 njutonmetri navora. Na nekaterih trgih bo na voljo tudi šibkejša različica s 180 kilovati. Motor je opremljen z najnovejšo generacijo blagega hibridnega sistema, ki lahko ob pospeševanju prispeva do 18 kilovatov dodatne električne moči in izboljša odzivnost ter učinkovitost pogona. Serijsko sta vgrajena osemstopenjski samodejni menjalnik tiptronic in stalni štirikolesni pogon quattro.

Pri Audiju bodo naročila za novi Q9 v Nemčiji odprli že konec julija, prve dobave pa napovedujejo v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Začetna cena različice Q9 TDI 220 kW bo znašala 108 tisoč evrov. Model bo predstavljal novo vrhunsko ponudbo Audijevih športnih terencev in neposredno tekmoval z modeli, kot sta BMW X7 in mercedes-Benz GLS.

Proizvodnjo avtomobila so zaupali tovarni v slovaški Bratislavi, kjer že izdelujejo modela Q7 in Q8.

Foto: Audi Foto: Audi