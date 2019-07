… leta 1989 je kubanski skakalec v višino Javier Sotomayor na atletskem mitingu v San Juanu v Portoriku postavil svetovni rekord. Preskočil je 2 metra in 44 centimetrov.

Sotomayor je leta 1993 na atletskem mitingu v Salamanci v Španiji svojo rekordno znamko izboljšal še za en centimeter, 2 metra in 45 centimetrov pa je še vedno rekord v moškem skoku v višino.

Kubanski atlet je osvojil zlato olimpijsko kolajno v Barceloni leta 1992 in srebrno v Sydneyju leta 2000. Na svetovnih prvenstvih je bil dvakrat zlat (Stuttgart 1993 in Atene 1997) ter dvakrat srebrn (Tokio 1991 in Gothenburg 1995).

Zgodilo se je še:

Leta 1906 je na četrti Dirki po Franciji zmagal Francoz Rene Pottier.

Leta 1934 je zmago na 28. izvedbi Toura slavil francoski kolesar Antonin Magne.

Leta 1948 je britanski kralj George VI. v Londonu odprl igre 14. olimpijade.

Leta 1951 je na 38. izvedbi kolesarske dirke po Franciji končno zmago slavil Švicar Hugo Koblet.

Leta 1957 je ameriški boksar Floyd Patterson s tehničnim nokavtom v 10. rundi porazil rojaka Tommyja Jacksona in ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1992 je ruski plavalec Jevgenij Sadovji na olimpijskih igrah v Barceloni s časom 3:45,00 postavil svetovni rekord na 400 m prosto.

Leta 1995 se je na teniška igrišča po napadu v Hamburgu vrnila Monika Seleš in premagala Martino Navratilovo.

Leta 2001 je Kolumbija osvojila južnoameriški naslov, ko je v finalu pred domačimi navijači v Bogoti z 1:0 premagala Mehiko. Odločilni gol, ki je Kolumbijcem prinesel prvo lovoriko celinskega prvaka, je v 65. minuti zabil branilec Ivan Cordoba. Nekaj minut po veličastni zmagi so navdušeni Kolumbijci preplavili ulice, kjer je divje proslavljanje uspeha trajalo vso noč, posledica tega pa so bili trije mrtvi ljudje.

Leta 2001 je na 88. Dirki po Franciji zmagal Američan Lance Armstrong. To je bila Teksašanova tretja zmaga na Touru, a je bila tako kot njegovih preostalih šest izbrisana iz arhivov, po tem, ko so mu leta 2012 zaradi zlorabe dopinga odvzeli vse zmage na Touru.

Leta 2007 je na 94. izvedbi dirke po Franciji zmagal Španec Alberto Contador.

Leta 2018 je konec profesionalne športne poti naznanil dolgoletni slovenski reprezentant v hokeju na ledu in igralec številnih klubov Marcel Rodman.

Leta 2018 je slovenska mladinska rokometna reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov do 21 let. Na finalni tekmi prvenstva, ki ga je gostilo Celje, je v nabito polni dvorani Zlatorog je s 31:30 premagala Francoze in prišla do zgodovinskega naslova evropskega prvaka.

Rodili so se:

1925 – nekdanji kanadski hokejist Ted Lindsay

1953 – nekdanja ruska telovadka Nellie Kim

1963 – angleški nogometaš Graham Poll

1966 – nekdanja britanska atletinja Sally Gunnell

1975 – italijanski nogometaš Corrado Grabbi

1979 – tunizijski nogometaš Karim Essediri

1980 – čilski teniški igralec Fernando Gonzalez

1981 – slovenski hokejist Aleš Kranjc

1981 – španski dirkač Fernando Alonso

1982 – brazilski nogometaš Jonatas Domingos

1982 – slovenski nogometaš Janez Aljančič

1983 – ruski hokejist Aleksej Kajgorodov

1985 – albanski nogometaš Besart Beriša

1988 – norveški biatlonec Tarjei Boe

1994 – slovenska teniška igralka Tjaša Šrimpf