Shell in Ferrari: ekskluzivna kolekcija in svojevrsten dirkaški izziv na Shell bencinskih servisih

Shell v Sloveniji v teh jesenskih mesecih na svoje bencinske servise vabi z ekskluzivno promocijo, ki združuje zbirateljski užitek in napredno tehnologijo ter je prava vaba za ljubitelje jeklenih konjičkov. Promocija poteka od 1. oktobra 2025 do 11. januarja 2026. Avtomobilčki Ferrari se prek aplikacije Shell Racing Legends povežejo s pametnim telefonom in omogočajo daljinsko upravljanje prek Bluetooth povezave, kupljeni model pa lahko nato uporabnik vozi tudi v videoigri. Gre za edinstveno kombinacijo fizične zbirke in interaktivne digitalne izkušnje, ki nagovarja tako mlade kot odrasle ljubitelje avtomobilizma.

"Mami, mami, poglej, to je kot avto na daljinca, ki pa ga namesto daljinca upravljaš kar s pametnim telefonom!" Tako navdušeno so na enem od avtomobilističnih dogodkov v septembru svoje starše k nakupu nagovarjali mladi ljubitelji moderne tehnologije, zabave in novosti. "Jaz bi imel vse modele," je vzkliknil eden, drugi pa dodal, da je to tako, kot bi čisto svojega mini Ferrarija vozil po dirkaški stezi. Ti priljubljeni avtomobilčki, ki jih lahko v Sloveniji dobite samo pri Shellu, so kot nalašč tudi kot darilo pred prihajajočimi prazniki in prihodi dobrih mož.

Kako do priljubljenega avtomobilčka po izjemni ceni?

Do avtomobilčka lahko pride vsak, ki se ustavi na enem od Shell bencinskih servisov v Sloveniji in natoči vsaj 25 litrov goriva. Ob točenju običajnega goriva je cena za avtomobilček 19,90 evra, če pa natočite vsaj 25 litrov vrhunskega goriva Shell V-Power, pa ta, sploh med mladimi izjemno priljubljena igračka, stane le 12,90 evra. Vse to je v primerjavi z redno ceno tovrstnih artiklov res zelo ugodno. Na voljo je tudi maketa Shell bencinskega servisa po ceni 19,90 evra; količine so zelo omejene, za nakup pa ni posebnih pogojev.

Videoigra Shellov dirkaški izziv

To pa še ni vse. Promocijo spremlja nagradna igra Shellov dirkaški izziv. Obiskovalci preizkusijo svoje spretnosti za volanom, izpolnijo kratko anketo o zadovoljstvu s storitvami na Shell bencinskih servisih in se uvrstijo v žrebanje za privlačne tedenske nagrade, med katerimi so nahrbtniki znamke Ferrari, skodelice Shell Heritage, dežniki in brezžični polnilci, oboje z logotipom energetske družbe Shell, ki velja za eno največjih na svetu. Najbolj privlačna pa je glavna nagrada, ki bo podeljena v zaključnem žrebanju – kar 10 srečnežev bo dobilo edinstveno in ekskluzivno zbirko Ferrari avtomobilčkov.

Shell in Ferrari: 75 let tesnega partnersta

Povezava med Shellom in Ferrarijem temelji na več kot 75 let trajajočem partnerstvu, ki se je začelo leta 1950 na prvi dirki Formule 1 v Monaku. Shell v sodelovanju s Scuderio Ferrari razvija vrhunska goriva in maziva, znanje z dirkaških stez pa prenaša na cesto. Shell V-Power race, ki ga Shell dobavlja proizvajalcu Scuderia Ferrari, vsebuje najmanj 99 odstotkov enakih vrst spojin kot Shell V-Power Racing 100, gorivo za cestno vožnjo, ki je na voljo tudi slovenskim voznikom. Od prihodnjega leta pa bo Shell Ferrariju dobavljal napredno trajnostno dirkalno gorivo v skladu z novimi pravili Formule 1. Shell V-Power priporočajo tudi še nekateri drugi vodilni proizvajalci vozil, med njimi BMW za vozila serije M in Ducati.

Shell: sinonim za kakovost, po svetu in zdaj tudi v Sloveniji

Shell je v Sloveniji s kartičnim poslovanjem ter avtomatskimi črpalkami z dizelskim gorivom prisoten že več kot tri desetletja, z maloprodajnimi servisi pa od leta 2023, ko je družba pod svojo blagovno znamko odprla 39 novih lokacij. Danes Shell upravlja 47 bencinskih servisov in ima približno 12-odstotni tržni delež, kar ga uvršča med vodilne ponudnike goriv v državi. Poleg goriva pa Shell voznikom nudi tudi odlično kavo Shell Café, raznoliko trgovinsko ponudbo, prehrambene izdelke ter izdelke za nego vozil.

Obiščite najbližji bencinski servis Shell, natočite gorivo in si zagotovite ekskluzivni avtomobilček Ferrari po izjemni ceni.