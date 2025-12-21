Gorenjski policisti so zaradi več klicev občanov in lastne zaznave moteče, nevarne in nezakonite uporabe pirotehničnih izdelkov na območju Kranja, Tržiča, Radovljice in Škofje Loke pristopili k reševanju tovrstne problematike. Zasegli so že več kot 70 kosov petard, predvsem mladoletnikom, starim med 15 in 16 let. "Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih 'igrač'?" ob tem sprašujejo.

Kot so povedali, so lani v obdobju med 1. 9. 2024 in 21. 12. 2024 občani na 113 (PU Kranj oziroma gorenjski OKC) klicali 57-krat, letos že več kot 110-krat., zato bodo policisti še naprej intenzivno izvajali policijsko delo, zoper vse izsledene storilce pa dosledno ukrepali.

Poudarjajo, da je skrb vzbujajoče dejstvo, da so v zadnjih dneh v več primerih izsledili storilce, ki so bili vsi mladoletni, stari komaj 15 in 16 let. "Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih 'igrač'?" ob tem sprašujejo.

Uporabe naj bo čim manj

Občane še naprej prosijo, naj si, če zaznajo nepravilnosti v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, zapomnijo, kako je bila videti oseba, ki je taka dejanja opravljala, in to takoj sporočijo policistom najbližje policijske postaje ali na interventno št. 113.

Obenem pozivajo, naj bo uporabe tehničnih sredstev čim manj. "Če bo že prišlo do uporabe, poskrbite, da bo ta v okviru dovoljenega ter uporabljena varno in pravilno. Upoštevajte, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje in poškodovanja javne in zasebne infrastrukture. Starši ne dovolite, da bi otroci pirotehniko uporabljali sami," so opozorili.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem velja poudariti, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena. Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost. Pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za javni potniški promet, na površinah, kjer potekajo javne prireditve, itd. Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih izdelkov, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, ulicah ali družabnih omrežjih. Izkušnje kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Prepovedana je tudi predelava ali lastna izdelava.



Kazen zaradi nepravilne uporabe je od 400 do 1.200 evrov ter zaseg pirotehničnega izdelka, čeprav ni storilčeva last.