nevarnost opozorilo SI-ALARM vremenska napoved vetrolom vreme

V severnem delu Slovenije že prejeli SI-Alarm

SI-Alarm | Opozorilo, ki so ga na svoje telefone prejeli nekateri državljani. | Foto Siol.net

Opozorilo, ki so ga na svoje telefone prejeli nekateri državljani.

Prebivalci severnega dela Slovenije so po naših informacijah na svoje telefone že prejeli SI-Alarm Uprave za zaščito in reševanje RS, ki jih je opozoril na hudo nevarnost zaradi močnih sunkov vetra, ki lahko dosežejo hitrost 140 kilometrov na uro. Opozorilo je prejelo okoli 30 občin.

"Po obvestilu Arso se nahajate na območju, kjer se predvidevajo sunki severnega vetra, ki lahko dosežejo hitrost 140 kilometrov na uro. Zaradi tega je izdano rdeče vremensko opozorilo. Na vašem območju lahko pride do vetrolomov, padanja dreves, odkrivanja streh, motenj v prometu, oskrbi z električno energijo, vodo ..." piše v sporočilu, ki so ga prejeli nekateri državljani. Med drugim so opozorilo prejeli prebivalci Gorenjske, Koroške, Štajerske, pa tudi v Ljubljani.

Zaradi nevarnosti 3. stopnje med drugim svetujejo, da spremljajo obvestila pristojnih služb, se zadržujejo v zaprtih prostorih, poskrbijo za domače živali, ne izvajajo reševanja premoženja v primeru močnega vetra ter se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površin poraslih z drevjem.

Da se bo sprožil SI-Alarm, je na novinarski konferenci napovedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Prebivalce je pozval, da posodobijo svoje mobilne telefone, ter dodal, da bo alarm zaradi močnega vetra prejelo 30 občin na severu države. Za severni del države je vse do sobote izdano rdeče vremensko opozorilo, saj je pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije namreč napovedan veter s sunki do 140 kilometrov na uro.
