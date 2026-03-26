Ponekod po državi imajo sneg do nižin. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zgodaj zjutraj snežilo na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se je oprijemal vozišč. Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter. Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter. Do zdaj je največ snega padlo na planotah Notranjske in ponekod na Kočevskem, okoli deset centimetrov. Na nekaterih odsekih avtocest nastajajo zastoji. Za jug države velja oranžno opozorilo zaradi snega in vetra, popoldne pa za sever rdeče opozorilo zaradi vetra. Sunki burje že dosegajo do 140 kilometrov na uro.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste so zaradi snega v prometu nastajali zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani ter na nekaterih glavnih cestah.



Na vipavski hitri cesti je pred priključkom Selo proti Italiji zaradi prevrnjenega tovornega vozila zaprt prehitevalni pas.



Na primorski avtocesti v razcepu Nanos sta bila zaradi sneženja zaprta kraka iz Kopra proti Vipavi in iz Vipave proti Kopru. Babno Polje Foto: DARS

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra, trenutno ne poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone, saj center navaja, da bodo izločanje nad 7,5 tone nadaljevali, če se bodo vremenske razmere poslabšale.

Velja pa prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

✅ Izločanje je sedaj končano na vseh lolacijah. Če se bodo vremenske razmere poslabšale se izločanje nad 7,5 tone ponovno uvede.



Od Ljubljane proti Kopru je povečano število tovornih vozil. Ponekod so tudi że polna počivališča.



Strpno in previdno! https://t.co/tsxLljoTlq — Promet.si (@promet_si) March 26, 2026

Na Notranjskem že deset centimetrov snega

Ponoči nas je prešla hladna fronta s padavinami, meja sneženja se je spustila, a se je ustalila malo višje, kot je bilo pričakovano, je za Prvi program Radia Slovenija dejal meteorolog z Agencije RS za okolje Timotej Kozelj. Tako da je ta trenutno nekje na 500 ali 600 metrih nad morjem.

Največ snega je doslej zapadlo na planotah Notranjske, pa tudi ponekod na Kočevskem, tam do okoli 10 centimetrov. Nekaj snega je tudi v Idrijskem hribovju, na primorski avtocesti pa sneži le na najvišjih delih na območju Razdrtega ter med Postojno in Logatcem. "Ni tako hudo, kot kot je bilo pričakovano," je dodal meteorolog.

Tudi drugje po Sloveniji je meja sneženja na okoli 600 metrih. Na Lisci, Kumu in Pohorju je padlo okoli 10 centimetrov snega, v gorah okoli 15 centimetrov. Na merilni postaji Korensko sedlo je doslej padlo okoli osem centimetrov snega, kakšen centimeter več pa v Planici, je povedal Kozelj.

Močan veter bo vztrajal do sobote

Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

𝐑𝐝𝐞č𝐞 𝐨𝐩𝐨𝐳𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨



⚠ V četrtek zjutraj bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost okoli 100 km/h. Sneženje v četrtek bo v jutranjem času najmočnejše na Notranjskem in Kočevskem. pic.twitter.com/ajK19InFoM — ARSO vreme (@meteoSI) March 25, 2026

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina–Selo in Selo–Vogrsko–Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Ljubljana–Koper, Razdrto–Postojna Foto: DARS





Foto: Meteoinfo Slovenija/Facebook Padavine bodo čez dan slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale. Na Notranjskem in Kočevskem lahko zapade od 15 do 25 centimetrov snega. Burja na Primorskem bo s sunki okoli sto kilometrov na uro najmočnejša zgodaj zjutraj, močan severni veter pa bo od sredine dneva in vse do noči na soboto pihal v severni Sloveniji, ponekod lahko preseže hitrost sto kilometrov na uro, pojavljal se bo vetrolom.

Zaradi podrtih dreves so gasilci posredovali že od srede popoldan in še v noč.

Na območju regijskega centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Maribor so ob 16.30 pri naselju Hrastje v občini Maribor gasilci JZ GB Maribor s cestišča odstranili podrto drevo.

Ob 23.22 se je drevo na cesto podrlo tudi v naselju Spodnji Gasteraj v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Gasilci PGD Sveti Jurij so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 23.29 se je drevo podrlo čez cesto tudi v naselju Spodnji Porčič v občini Lenart. Ukrepali so Gasilci PGD Lenart.

Gasilci PGD Zgornja Velka pa so v naselju Trate v občini Šentilj drevo razžagali in odstranili s ceste, potem ko se je to podrlo okoli 23.33.

Rateče–Podkoren, pogled proti Planici Foto: DARS

Izrazitejše pozebe ne pričakujejo

Po drugi strani pa bo prav veter preprečil močnejše nočno ohlajanje, tako da izrazite pozebe ni pričakovati, so v sredo med drugim napovedali na agenciji, ki je zaradi napovedanega burnega dogajanja izdala tudi oranžna vremenska opozorila za jugovzhod in jugozahod države.