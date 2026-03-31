Arso znova z oranžnim opozorilom: pričakovati je močne sunke vetra #animacija

Po vetrolomih, ki so minuli teden prizadeli predvsem severni del države, je agencija za okolje (Arso) zaradi napovedanih močnejših sunkov vetra znova izdala vremensko opozorilo. Za danes so za severozahod in jugozahod države prižgali oranžni alarm, jutri pa bo oranžno opozorilo veljalo le še za jugozahodno regijo.

Opozorili so, da bo od danes dopoldne do noči na sredo severni veter v zgornjem Posočju, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami v sunkih krajevno presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Na Primorskem se bo medtem čez dan krepila burja, ki bo od večera do noči na četrtek v sunkih presegala hitrost sto kilometrov na uro, so dodali.

Ponoči se bo burja okrepila

Popoldne bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih sicer dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, mogoča bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem do večera večinoma šibka do zmerna burja, ki se bo postopno krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Ponoči se bo burja še nekoliko okrepila. Jutri bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, veter pa bo že nekoliko oslabel. V petek bo sončno, veter bo še oslabel in ponekod ponehal. Postopno je pričakovati tudi višje temperature.