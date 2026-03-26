"V primeru zaostrovanja je velika verjetnost, da se bo v relativno kratkem času sprožil SI-Alarm" #video

Slovenijo je v noči na četrtek doletela izrazita vremenska sprememba. Ponekod po državi je snežilo do nižin – največ, okoli deset centimetrov, ga je zapadlo na planotah Notranjske in ponekod na Kočevskem. Težave povzroča tudi burja, ki piha s hitrostjo sto kilometrov na uro. Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan veter s sunki 140 kilometrov na uro. O pričakovanih izrednih meteoroloških razmerah v Sloveniji so spregovorili meteorolog z Arsa Branko Gregorčič, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, ki je napovedal, da v primeru zaostrovanja razmer obstaja velika verjetnost, da se bo v relativno kratkem času sprožili SI-Alarm, zato je prebivalce pozval, da posodobijo svoje mobilne telefone. SI-Alarm bo 30 občin na severu države prejelo zaradi močnega vetra.

"Ponoči nas je prešla hladna fronta, največ snega je prinesla jugu Slovenije. Meja sneženja se ni spustila pod 500 metrov. Tudi burja nas je dosegla, ampak ta dogodka nista povzročila večjih neugodnosti," je na začetku povedal Brane Gregorčič.

Gregorčič: Močan severni veter bo pihal prihodnjih 36 ur

Medtem pa se opozorila za močan veter podaljšujejo. "Kar nas skrbi, je močan severni veter, ki bo pihal prihodnjih 36 ur. Vetrovi nad Slovenijo bodo res močni v višinah in dosegli bodo tudi nižine. Za močne sunke vetra so najbolj dovzetni zgornje Posočje, območje pod Karavankami, pa tudi širše območje Pohorja. Pričakujemo lahko pojav vetrolomov, zato smo se odločili za rdeče opozorilo, ki velja od tega trenutka, vso noč in še večji del jutrišnjega dne," je še povedal Gregorčič.

Ne zapuščajte zaprtih prostorov

Izjavo je podal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. "Prebivalce opozarjamo na previdnost, naj ne zapuščajo zaprtih površin, da zavarujejo predmete pred odnašanjem. V pripravljenosti je osem izpostav in večje število ljudi v logističnih centrih," je dejal.

V kakšnem primeru bodo sprožili SI-Alarm?

Za konec je spregovoril tudi Leon Behin, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje. "Od 12. ure smo bili dolžni zagotoviti določeno pripravljenost. Na voljo smo za pomoč in nasvete."

Predstavil je tudi delovanje SI-Alarma. "Večkrat smo dobili vprašanje, kdaj sprožimo SI-Alarm. Ker se rdeče opozorilo Arsa izda le v redkih primerih, je takrat primerno sprožiti tudi SI-Alarm. Prebivalce spodbujamo, da si posodobijo telefone, saj bodo le tako lahko dobili opozorilo," je dejal Behin in opozoril, "da bodo v primeru zaostrovanja zelo verjetno v relativno kratkem času sprožili SI-Alarm v tretji stopnji, najnižji stopnji. Dobili bi ga prebivalci na ogroženih območjih."

"To obvestilo bo odprto ali 36 ali 48 ur, odvisno od trajanja dogodka," je povedal Behin. Ocenjuje, da gre za od 30 do 50 občin, ob tem pa je vse pozval, da si posodobijo operacijske sisteme.

"Danes smo bili na povezavi s Telekomom Slovenije, ki nam je zagotovil, da je skoraj 80 odstotkov vseh slovenskih telefonov, ki uporabljajo iOS operacijski sistem, posodobljenih, kar pomeni, da bi morali takšno obvestilo dobiti. Enako tudi na sistemu Android," je dejal Behin.

Vsi, ki bodo v času trajanja izrednega dogodka na območju v sistem vključenih občin, bodo po napovedih Behina obvestilo prejeli samo enkrat, četudi bi vmes območje zapustil in se kasneje vrnil. Ne bodo pa vsi obvestila dobili naenkrat, ampak v časovnih zamikih, odvisno od tega, kdaj jih bo posamični regijski center za obveščanje sprožil.

"Čakamo podatek, katere so konkretno te občine. In ko dobimo podatek, katere so te občine, takoj sprožimo SI-Alarm. Tekst je že napisan, je preveden tudi že v angleščino, kar pomeni, da na tem območju pride sporočilo tako v slovenščini kot v angleščini," je dodal. Po potrebi bi, odvisno od vključenega območja, lahko obvestilo izdali tudi v italijanščini ali madžarščini.

