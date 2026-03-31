Novi hibridi Omoda in Jaecoo vse bolj zanimajo kupce na domačem trgu

Kombinacija dosega, zmogljivosti in dostopnejše cene vse bolj prepričuje kupce, kar potrjujejo tudi prvi prodajni rezultati: šest mesecev po začetku prodaje v Sloveniji je bilo skupaj prodanih kar 460 modelov Omoda in Jaecoo.

Avtomobilska industrija se v zadnjih letih hitro spreminja, elektrifikacija pa postaja standard, po katerem se meri tehnološki napredek proizvajalcev. V tem kontekstu vse pomembnejšo vlogo dobivajo hibridni sistemi, ki skušajo združiti dve pogosto nasprotujoči si potrebi kupcev, nizko porabo goriva in prepričljive vozne zmogljivosti.

Znamki Omoda in Jaecoo svojo strategijo gradita na tehnologiji SHS, sistemu, ki združuje hibridni in priključnohibridni pogon prek dveh tehničnih pristopov. Sistem temelji na motorju 1.5 TGDI pete generacije s toplotno učinkovitostjo nad 44,5 odstotka, kar po dostopnih podatkih presega industrijsko povprečje. Moč se prenaša prek posebej razvitega hibridnega menjalnika, celoten sistem pa je zasnovan tako, da zmanjšuje kompromis med zmogljivostjo in porabo.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Prilagodljivost v vsaki vožnji

V praksi to pomeni, da hibridne različice ponujajo stabilne vozne lastnosti in optimizirano porabo goriva, medtem ko priključnohibridne izvedbe omogočajo tudi vožnjo izključno na električni pogon. Ob tem skupni doseg lahko doseže do 1.200 kilometrov. Tako zasnovan pogon uporabnikom omogoča prilagodljivost za različne scenarije, od vsakodnevne mestne vožnje do daljših poti.

Pomemben vidik te tehnologije je tudi dostopnost. Hibridni modeli so cenovno postavljeni blizu bencinskim vozilom, kar jih približuje širšemu krogu kupcev. Hkrati ostaja možnost izbire klasičnega pogona za tiste, ki nočejo prehoda na elektrificirane sisteme.

Hitri rezultati na domačem trgu

Podatki z domačega trga kažejo, da zanimanje za hibridne modele raste hitreje od pričakovanj. Omoda in Jaecoo sta prodajo začela septembra 2025, v prvih šestih mesecih pa je bilo prodanih skupno 755 vozil, kar kaže na zelo dober začetni odziv kupcev v razmeroma kratkem obdobju.

Takšni rezultati prihajajo v času, ko evropski trg opaža pospešeno rast elektrificiranih vozil, proizvajalci pa iščejo ravnotežje med tehnološkimi inovacijami in tržno dostopnostjo. Prav v tem prostoru imajo hibridni sistemi, kot je SHS, pomembno vlogo, saj predstavljajo prehodno rešitev za kupce, ki še niso pripravljeni na popolnoma električna vozila.

Foto: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.

Širitev ponudbe in nagovarjanje novih kupcev

Širitev ponudbe potrjuje tudi prihod novega modela Jaecoo 5, ki je na domačem trgu že na voljo v hibridni in električni različici. Model je usmerjen v mlajšo urbano publiko, ob tem pa prinaša tudi dodatno opremo, ki poudarja vsakodnevno uporabnost in prilagodljivost različnim življenjskim slogom.

S kombinacijo tehnološkega poudarka in dostopnejših cen si Omoda in Jaecoo prizadevata za močnejše pozicioniranje v segmentu, ki bo v prihodnjih letih še pridobival pomen. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bi lahko hibridna vozila postala ključna prelomna točka na poti k popolni elektrifikaciji. Znamke, ki bodo pravočasno ponudile prepričljive rešitve, pa bi lahko pri tem dosegle pomembno konkurenčno prednost.

Naročnik oglasnega sporočila je GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.