Veterinar Kastelic: Je vredno, da zaradi vašega kratkotrajnega užitka nekdo drug trpi?

V prazničnih dneh, ko se ljudje veselijo ob bliskih in pokanju petard, živali trpijo. Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev so tako domače kot prostoživeče živali izpostavljene dolgotrajnemu stresu, poki pa lahko izzovejo napade panike in celo epilepsije. Veterinar Marjan Kastelic vsem ljudem polaga na srce, naj premislijo, ali je vredno, da zaradi njihovega kratkotrajnega užitka, ko nekaj poči ali se zablešči, nekdo drug trpi.

Obdobje pokanja se je začelo in do konca leta se bo samo še stopnjevalo. Kljub vsem opozorilom pred poškodbami zaradi pirotehnike je ta še vedno vse preveč prisotna. Poleg resnih posledic, ki jih lahko neustrezna uporaba pirotehničnih sredstev pusti na človeku, ne gre pozabiti na posledice, ki jih ima na domače in prostoživeče živali. Poki, žvižgi in svetlobni učinki nanje vplivajo še posebej stresno, saj imajo zelo izostren vid in sluh ter druge čute. Marjan Kastelic je vodja dveh veterinarskih ambulant. Poleg tega kot veterinar deluje v Živalskem vrtu Ljubljana. Foto: Mediaspeed

"Pokanje živali vznemiri. Petarde lahko zamenjajo za poke lovske puške in iz izkušenj vedo, da je to grožnja za njihovo življenje. Strah pred pokanjem se nezavedno prenaša iz generacije v generacijo in se zapiše v gene. Tako kot se ljudje nagonsko bojimo kač, se živali nagonsko bojijo pokanja, saj ga povezujejo z nevarnostjo," pojasni veterinar Marjan Kastelic.

Psi poke zaznajo petkrat močneje kot ljudje

Živali so zaradi uporabe pirotehnike izpostavljene dolgotrajnemu stresu. Najbolj občutljivi na močne zvoke so psi, ki poke zaznajo vsaj petkrat močneje kot ljudje. "Če je pes že po naravi prestrašen, če se boji grmenja, lahko sklepamo, da se bo bal tudi pokanja. Kmalu vidimo, ali imamo prestrašenega psa ali ne. Nekateri gredo k vsakemu človeku in se pustijo božati, druge je strah in stisnejo rep med noge. Pri takih je treba biti v tem času še posebej pozoren," opozori Kastelic.

Prvi znak, ki nam da jasno vedeti, da je pes prestrašen, je tresenje. Ob pokanju se žival skrije, psi se pogosto zatečejo v kopalnico ali drug prostor v stanovanju, ki vsaj malo zaduši glasen zvok. "Žival se lahko prestraši do te mere, da pobegne in se izgubi ali pa jo v najslabšem primeru povozi avtomobil. Tistim živalim, ki že imajo zdravstvene težave, lahko stres, ki ga doživijo ob pokanju, zdravstveno stanje še poslabša. Pokanje lahko izzove napade panike in tudi epilepsijo. Veliko živali ima epilepsijo, a je potreben določen dražljaj, da se sproži epileptični napad, in pokanje je lahko eden od teh dražljajev," razloži Kastelic.

Kdaj veterinar predpiše pomirjevala?

Dneve pokanja lahko lastniki domačih živali svojim hišnim ljubljenčkom olajšajo tako, da jim ponudijo varen prostor v notranjih prostorih. Poleg tega Kastelic poudari, da je treba živalim posvečati dovolj pozornosti in jih imeti ob sebi. Če pa se žival na povečan hrup stresno odziva tudi v zaprtih prostorih, je čas za obisk veterinarja.

"Najprej se z lastnikom pogovorimo o alternativnih ukrepih, recimo kam v hiši ali stanovanju lahko umaknejo žival, ko je pokanje najhujše. V nekaterih primerih predpišemo tudi pomirjevala, da žival najhujše dni nekoliko lažje prebrodi. To še ne pomeni, da živali damo pomirjevalo in jo potem pustimo pri miru. Žival potrebuje našo bližino, saj se tako počuti varno. Če jo kar pustimo, to zanjo predstavlja še večji stres," razloži Kastelic.

Decembra se v njegovi veterinarski ambulanti vsak dan zglasi med pet in šest lastnikov psov, ki za svojega štirinožnega prijatelja potrebujejo pomirjevala. Veterinarji največkrat predpišejo pomirjevala v obliki pasjih tablet ali sirupov.

Izogibajte se območjem, kjer veste, da bo pokalo

Ob vsem povedanem Kastelic ljudem polaga na srce, naj premislijo, ali je vredno, da zaradi njihovega kratkotrajnega užitka, ko nekaj poči in se zablešči, nekdo drug trpi.

"Pokanja je manj, a še vedno se dogaja. Najhuje je, ko vidim, da ljudje, ki imajo pse, sami uporabljajo pirotehniko. Če že uporabljajo pirotehniko, naj tega ne počnejo v bližini psov in v strnjenih naseljih. Tistim, ki imajo pse, bi svetoval, naj ne hodijo na novoletne zabave v središče mesta. Neodgovorno od lastnikov psov je, da z njimi hodijo na območja, kjer se pričakuje, da bodo ljudje uporabljali pirotehniko," sklene Kastelic.