Stroge omejitve za pirotehniko, katere edini namen je pok

Decembra se vsako leto poveča uporaba petard in druge pirotehnike, posledice pa so lahko hude: od poškodb do visokih glob. V Sloveniji je uporaba pokajočih izdelkov kategorije F1 dovoljena le med 26. decembrom in 1. januarjem, medtem ko so petarde (F2/F3 z učinkom poka) prepovedane. Za kršitve so predvidene globe od 400 do 1.200 evrov in zaseg pirotehnike.

Kaj je v Sloveniji dovoljeno in kaj prepovedano

V skladu z zakonom je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, pri katerih je glavni učinek pok, fizičnim osebam dovoljena samo med 19. in 31. decembrom. Njihova uporaba je še bolj omejena – zakonsko je dovoljena le v obdobju med 26. decembrom in 1. januarjem.

V obdobju od 1. decembra 2024 do 10. januarja 2025 je policija na območju celotne Slovenije obravnavala 11 telesnih poškodb. Hudo telesno poškodbo s pirotehniko so policisti 1. januarja 2025 obravnavali na Žalskem, kjer se je pri predelavi signalne rakete hudo poškodoval 15-letni fant in zaradi nenadne eksplozije ostal brez dela roke.

Ne pozabimo, omejitve so tudi v tem času. Uporaba pirotehnike kategorije F1 je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic in domov za starejše, v javnem prometu ter na območjih, kjer potekajo javni shodi ali prireditve.

Tipični izdelki kategorije F1 so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom in podobno.

Prepovedani so spreminjanje, predelava ali domača izdelava pirotehničnih izdelkov. Policija med drugim opozarja, da je največ poškodb (opeklin, raztrganin rok, poškodb oči in podobno) ravno pri prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, kupljenih na črnem trgu. Takšni izdelki lahko ne izpolnjujejo varnostnih standardov, zato policija opozarja, da pri njih pogosteje prihaja do hudih poškodb. Omejitve določa ZEPI (35. člen), nadzor nad trgom opravlja Inšpektorat RS za notranje zadeve.

Popolna prepoved izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok

V Sloveniji velja prepoved za izdelke kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (tipične petarde). Nekateri drugi izdelki iz F2 in določeni izdelki iz F3 (npr. fontane, baterije) so lahko dovoljeni ob starostnih pogojih.

Ognjemetnih izdelkov kategorije F2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let.

To so ognjemetni izdelki, ki pomenijo majhno nevarnost, povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete in podobno.

Za nakup ognjemetnih izdelkov kategorije F3, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi, mora biti kupec star vsaj 18 let.

Trenutek nepazljivosti lahko življenje obrne na glavo. Foto: Policija Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 in F2 je dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Zaseg sredstev in globe

Policisti opozarjajo, da bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov.

Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov, poleg tega pa policisti storilcem zasežejo tudi predmete, s katerimi so kršili zakon.

Nekaj minut ognjemeta pusti kupe smeti. Foto: Shutterstock