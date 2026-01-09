Danes razkritja v Bruslju: skrivnostni Korejci, Škodin malček, spet tudi novi kitajci

Bruselj gosti vse pomembnejšo avtomobilsko razstavo, kjer bo danes med drugim Kia razkrila svoj mestni električni avtomobil EV2.

Danes se z medijskim dnevom začenja stodruga avtomobilska razstava v Bruslju, ki po ukinitvi nekoč tradicionalnega ženevskega salona prevzema vlogo enega ključnih tovrstnih dogodkov v Evropi. Za obiskovalce bo razstava odprta do 18. januarja.

Foto: Kia

Ena pomembnejših premier bo danes razkritje novega električnega mestnega avtomobila znamke Kia. Korejci so izdelali model EV2 in včeraj že objavili še nekaj delno razkritih fotografij. Te potrjujejo, da bo serijski avtomobil oblikovno podoben konceptu.

EV2 prihaja s 400-voltne različice platforme E-GMP in bo tehnično soroden z večjim modelom EV3. Tehnične podrobnosti bodo znane danes, pričakujemo pa lahko podobno ponudbo motorjev in baterij. Podobno bo tudi v notranjosti.

Foto: Kia

Proizvodnja bo na Slovaškem

Izbira Bruslja za razkritje avtomobila ni naključje. Kia je EV2 razvila posebej za evropski trg in ga bo tudi izdelovala v tovarni na Slovaškem. EV2 bo v Slovenijo prispel marca letos. Na trgu se bo pridružil natrpanemu cenovnemu razredu okrog 30 tisoč evrov. Med glavne tekmece spadajo renault 4, ford puma, BYD atto 2, leapmotor B10 in podobni. Proti koncu leta bo med tekmeci tudi že volkswagen ID.cross.

V Bruslju bo finale izbora Evropski avto leta. V finalu so citroën C5 aircross, dacia bigster, fiat grande panda, kia EV4, mercedes-benz CLA, renault 4 in škoda elroq.

Katere bodo še preostale pomembnejše premiere in novosti v Bruslju: