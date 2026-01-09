Petek, 9. 1. 2026, 4.00
6 ur, 58 minut
Avtomobilska razstava v Bruslju
Danes razkritja v Bruslju: skrivnostni Korejci, Škodin malček, spet tudi novi kitajci
Bruselj gosti vse pomembnejšo avtomobilsko razstavo, kjer bo danes med drugim Kia razkrila svoj mestni električni avtomobil EV2.
Danes se z medijskim dnevom začenja stodruga avtomobilska razstava v Bruslju, ki po ukinitvi nekoč tradicionalnega ženevskega salona prevzema vlogo enega ključnih tovrstnih dogodkov v Evropi. Za obiskovalce bo razstava odprta do 18. januarja.
Kia razkriva nov majhen avtomobil EV2
Ena pomembnejših premier bo danes razkritje novega električnega mestnega avtomobila znamke Kia. Korejci so izdelali model EV2 in včeraj že objavili še nekaj delno razkritih fotografij. Te potrjujejo, da bo serijski avtomobil oblikovno podoben konceptu.
EV2 prihaja s 400-voltne različice platforme E-GMP in bo tehnično soroden z večjim modelom EV3. Tehnične podrobnosti bodo znane danes, pričakujemo pa lahko podobno ponudbo motorjev in baterij. Podobno bo tudi v notranjosti.
Proizvodnja bo na Slovaškem
Izbira Bruslja za razkritje avtomobila ni naključje. Kia je EV2 razvila posebej za evropski trg in ga bo tudi izdelovala v tovarni na Slovaškem. EV2 bo v Slovenijo prispel marca letos. Na trgu se bo pridružil natrpanemu cenovnemu razredu okrog 30 tisoč evrov. Med glavne tekmece spadajo renault 4, ford puma, BYD atto 2, leapmotor B10 in podobni. Proti koncu leta bo med tekmeci tudi že volkswagen ID.cross.
Katere bodo še preostale pomembnejše premiere in novosti v Bruslju:
- Kia bo poleg omenjenega EV2 pokazala tudi že nagrajeni električni kombi PV5, pa tudi različice GT modelov EV3, EV4 in EV5.
- Najbolj skrivnostni so pri Hyundaiu. Razkrili bodo svoj največji električni avtomobil do zdaj. Uradno ni znano, kakšen model to bo, neuradno pa gre za električno različico enoprostorca staria. Ta tudi letos ostaja brez prisotnosti na slovenskem trgu.
- Hyundai bo pokazal tudi prenovljeni model ioniq 6 in njegovo športno različico ioniq 6 N. V Bruslju bodo spet pokazali koncept, ki napoveduje novi model ioniq 3. Ta v Slovenijo pripelje jeseni.
- Škoda bo v Bruselj pripeljala koncept novega modela epiq, ki je dolg 4,1 metra in ima 475-litrski prtljažnik. Serijski epiq v Slovenijo pripelje jeseni.
- Podobno kot Škoda bo koncept svojega mestnega avtomobila v Bruslju pokazala tudi Cupra. To je model raval, ki je tehnično soroden z epiqom.
- Xpeng bo poskrbel za evropsko premiero električne limuzine P7+, ki jo izdelujejo v tovarni Magna Steyr pri Gradcu v Avstriji.
- Toyota ne bo imela premiere, bodo pa pripravili večji razstavni prostor ob 60-letnici prisotnosti v Belgiji. Bruselj je tudi sedež podjetja Toyota Motor Europe (TME). Med razstavljenimi modeli bosta prenovljeni yaris in aygo X, novi električni modeli bZ4X in C-HR+, pa tudi novi električni hilux.
- Suzuki bo prvič v Evropi pokazal električno različico e-vitare. Ta v Slovenijo pripelje aprila.
- Tesla bo v Belgijo pripeljala najcenejšo različico modela 3 v različici standard, ki je izgubila nekaj opreme predhodnega modela, še vedno pa ima baterijo LFP kapacitete okrog 57 kilovatnih ur.
- Kitajske barve bo zastopal tudi Nio, in sicer tako s svojo osrednjo znamko kot tudi z majhnim električnim avtomobilom firefly.
- Korejski KGM (nekdanji SsangYong) bo predstavil samopolnilno hibridno različico modela actyon.
- Polestar pripravlja premiero nove električne limuzine polestar 5. Ta ima 800-voltno platformo in zasnovo dveh elektromotorjev s sistemsko močjo do 650 kilovatov.